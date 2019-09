Компанията е доста активна в популяризирането на новото си поколение смартфони, които работят с Android. Вече видяхме първите модели с бранда Motorola One, като One Vision, One Action и One Zoom. Скоро ни очаква премиерата на още един модел, който ще разшири допълнително разнообразното портфолиото на Motorola в този сегмент. Неговото име ще бъде Motorola One Macro, предаде TechRadar. Според наличната информация устройството ще разполага с HD+ дисплей, който поддържа 1520х720 резолюция и съотношение на екрана от 19:9. Все още не знаем каква ще е големината. Бързата скорост ще се гарантира от MediaTek Helio Helio P70 процесор. Батерията е 4000mAh. Motorola One Macro ще се продава на пазара в конфигурации с 3GB или 4GB RAM. Вградената памет e 64GB, но има и слот за microSD памет карта. Наличието на думата "Маcro" предполага поддръжката на специален макро режим на снимане. На този етап, обаче не разполагаме с информация за резолюцията и спецификациите на камерите в Motorola One Macro. Операционната система е Android 9.0 Pie с допълнителни персонализации на Motorola. Резултати от бенчмарк тестове разкриват, че смартфона постига резултат от 5584 точки на Multi-Core, което е характерна стойност за моделите от средния ценови клас. Още от Digital: Какво трябва да имаме предвид когато избираме нов смартфон