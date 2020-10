Teхнологичните компании имат огромно влияние, тъй като продуктите им се използват от стотици милиони потребители всеки ден. Водещите имена в индустрията оперират като сложни бизнес структури, които генерират впечатляващи приходи всяка година. Google и Facebook не са единствените примерни, тъй като същото важи за Apple, Amazon и др. В контекста на казаното дотук не е изненадващо, че технологичните компании са един от най-влиятелните брандове по цял свят. Трудно може да се направи класация за най-богатите дружества без да бъдат споменати най-големите IT гиганти. Пазарните наблюдатели от Interbrand публикуваха официално традиционния си доклад, който оценява най-ценните брандове в световен мащаб. Данните в 2020 Best Global Brands разкриват любопитни детайли за представянето на компаниите и потвърждава доминацията на добре познатите имена от Силиконовата долина. Най-съществената разлика, спрямо миналогодишните резултатите е свързана с Microsoft. Софтуерният гигант изпраща доста позитивна година, въпреки пандемията, тъй като пазарната стойност на бранда се е увеличила с 53% през 2020г. и вече достига до $166 млрд. Teзи показатели позволяват на Microsoft да изпреварят Google и да заемат четвъртата позиция в престижната класация 2020 Best Global Brands. Разликата между двата бранда е доста минимална, тъй като Google отчитат спад от 1% и вече се оценяват на $165.4 млрд. Първите две компании в класацията също са лидери в технологичния сектор. Amazon могат да се похвалят с втората позиция, тъй като са увеличили с 60% стойността на своя бранд през календарната година и успяват да премината границата от $200 млрд. Глобален лидер в 2020 Best Global Brands за пореден път е Apple, съобщава mspoweruser. Създателите на уникални продукти като iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV са много напред, спрямо своите конкуренти, тъй като заемат първото място със $322.9 млрд., което е ръст от 38%. Първите пет в класацията се допълват от Samsung, чиито бранд е оценен на $62.2 млрд. или с 2% повече, в сравнение с резултатите преди година. Още от Digital: Kaк Microsoft се опитва да трансформира Android