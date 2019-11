В първите дни на Facebook потребителите публикуваха всякакви лични и поверителни данни на сайта, без да се замислят за поверителността. И така докато проблема с поверителността на данните не се превърна в масов бич. Сега най-добрата практика е да заключите профила си във Facebook за света и да го направите достъпен само за приятелите си. Така защитавате своята идентичност, вашите данни и дори тази на приятелите си. Но дори и да имате частен Facebook профил, хората все още ще се опитват да се промъкнат в него. Ето защо информацията на Make Use Of по темата може да ви е от полза, ако искате да гарантирате безопасността си. Кои профили във Facebook са частни? Частен профил във Facebook е акаунт, който не можете да видите, без да сте приятели с лицето, което стои зад него. Когато преглеждате частен Facebook профил, не виждате никаква информация за потребителя и в много случаи не виждате и снимка на потребителския профил. Потребителят е изключил всички публични настройки на профила, което прави профила не съвсем анонимен, но със сигурност по-личен. Интензивният контрол на Facebook във връзка с поверителността на неговите потребители означава, че достъпът до личен профил във Facebook е изключително труден. В това отношение най-голямата уязвимост в момента е човешката връзка: социално инженерство, слаби пароли и лоша лична сигурност. Има няколко метода, по които може да се опитат да получат достъп до вашия частен Facebook профил. Ето за какво трябва да внимавате: 1. Фалшиви приятели във Facebook Най-простият метод е чрез фалшив приятел. Някой, който отчаяно иска достъп до личния ви профил във Facebook, може да създаде изцяло фалшив профил, за да ви заблуди и ви подмами да приемете заявката му за приятелство. Например, този лъжлив профил може да се опитва да ви заблуди, че е на човек на сходна възраст с вашата, че има сходни интереси и харесвания или да твърди, че човека е от вашия роден град, училище или бизнес – всичко, което може да се използва, за да се подбуди любопитство и интерес у вас. Ако някой се е насочил конкретно към вашия акаунт, той може да използва информация от други акаунти, свързани с вашия, за да създаде илюзията за колега в друг отдел или отдавна изгубен приятел от училище. Трудността да откриете фалшив приятел във Facebook зависи от начина, по който използвате акаунта си. Ако имате малък брой приятели във Facebook, по-лесно ще забележите фалшива заявка. Можете да поемете контрола над настройките на приятелите си във Facebook, включително да скриете списъка си с приятели и да ограничите кой може да ви изпраща заявка за приятелство. 2. Шпионски софтуер Ако максимално затрудните натрапниците да получат достъп до профила ви във Facebook, някои могат да опитат с по-опасни атаки. Инсталирането на шпионски софтуер е един от тези по-екстремни методи за достъп до частен профил във Facebook. За съжаление, лесно може да бъдете подмамени да изтеглите шпионския софтуер чрез злонамерен имейл или линк. Премахването на Spyware е трудна задача, ако не използвате антивирусни софтуер със силни антиспайуер функции. Avast, Norton, Kapersky Labs са сред най-добрите решения в този случай. 3. Кражба на парола Правилата за създаване на пароли във Facebook са достатъчно добри. Те трябва да са от минимум осем знака, включително главни и малки букви, цифри и символи. Въпреки това обаче, потребителите се стремят да създават възможно най-лесната парола. Ако имате лесна парола, лесно някой ще може да я познае. Може да използвате сайт като Have I Been Pwned?, за да разберете дали вашият имейл адрес и парола са били хакнати. И разбира се, старайте се винаги във всички случаи да използвате трудни за разбиване пароли. Вижте 6 лесни начина да направим Facebook профила си по-сигурен