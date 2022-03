Apple започнаха да разпространяват актуалните ъпдейти към iOS 15.4 и iPadOS 15.4 за съвместимите устройства в глобален мащаб. Всъщност това е четвъртата актуализация на операционните системи от септември досега. Собствениците на iPhone и iPad могат да очакват множество атрактивни нови функционалности. Така например вече може да използвате допълнителен глас при работа с виртуалния асистент Siri. Нови уведомления ще ви предпазват от кражба при свързване на AirTag с Find My аксесоарите. Собствениците на iPhone 13 Pro и Pro Max ще могат да използват Ultra-Wide камерите за приближаване на малки обекти. iOS 15.4 също така предлага и полезната функция Cosmetic Scan, която проверява за различни щети от употреба преди продажба на използвано устройство. Приложението Apple News ще улеснява откриването на аудио съдържание, като вече ще разполагаме с повече възможности за откриване на подкасти от iPhone. 1.1 Поддръжка на Face ID със защитна маска Едва ли има съмнение, че най-очакваната функция на iOS 15.4 е възможността да отключвате вашия смартфон, дори когато носите маска. Не е необходимо да се използва допълнителен хардуер като Apple Watch, което беше задължително досега. Новият софтуер е програмиран да се фокусира върху зоните около очите на потребителите. Добре е да знаете, че функцията изисква iOS 15.4 и е оптимизирана единствено за iPhone 12 и iPhone 13 моделите. 1.2 Нова колекция от емоджита Oбщуването с приятели и любимите хора ще бъде по-лесно и удобно с новата колекция от емоджита. След като инсталирате iOS 15.4 ще имате достъп до 37 нови емоджи и 75 Skin Tone допълнения, с които общия им брой се увеличава с още 112. 1.3 Анимации за 120Hz дисплеи от приложения на трети страни Операционната система отстранява недостатъка с ProMotion дисплеите на iPhone 13 Pro моделите. След премиерата на смартфоните се оказа, че приложенията от трети страни не показват всички анимации в 120Hz режим. Този бъг в Core Animation вече е отстранен в iOS 15.4. 1.4 Функцията Tap To Pay iOS 15.4 добавя поддръжка за функцията „Таp To Pay on iPhone“, която е предназначена да позволи на смартфоните, които са съвместими с NFC да приемат плащания чрез ‌Apple Pay‌, безконтактни кредитни, дебитни карти и други цифрови портфейли, без да се изисква допълнителен хардуер. Необходимо е и външните разработчици да осигурят интеграцията на функцията към своите приложения и услуги. Stripe и Shopify вече потвърдиха, че ще предложат тази възможност на своите клиенти. Функцията Tap to Pay работи с ‌iPhone‌ XS или по-нова версия, и ще позволи на поддържаните iOS приложения да приемат плащания от ‌iPhone‌ към ‌iPhone‌. При плащане търговецът може да подкани клиента да държи своя ‌iPhone‌, Apple Watch, безконтактна карта или друг цифров портфейл близо до ‌iPhone‌ на търговеца, за да извърши плащане през NFC. Още от Digital: Как да видите историята на ремонтираните части в iPhone