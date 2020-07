Android и предварително инсталираният софтуер на вашия телефон са почти безплатни, но въпреки това Google печели доста добре от вас, благодарение на насочените реклами. Вашият телефон помага на компанията да адаптира маркетинговите си кампании специално за вас. Ако това не ви харесва, има няколко начина да изолирате Google поне малко от живота си, като изключите някои настройки за проследяване, които са активни по подразбиране. Трябва да сте наясно обаче, че това ще наруши някои функции на телефона ви. Според Android Police проследяването не е лошо само по себе си, но винаги трябва да се обмисля какво наистина печелим от него. Например, може да не виждате никаква полза да споделяте историята на местоположенията си с Google постоянно, но със сигурност се интересувате от възможността да намерите и / или изтриете данните от устройството си дистанционно, ако е откраднато или изгубено - затова не е разумно да изключвате функцията на Google, Find my Device. Ако телефонът ви работи с Android 10, можете да се насочите към Settings -> Privacy, за да настроите кои лични данни да споделяте с Google. За всички останали тези опции са разпръснати из целия телефон. Ето къде да ги търсите: Деактивирайте историята на местоположенията и проследяването Google съхранява история на всички посетени от вас места по подразбиране, достъпни чрез Google Maps -> Your Timeline. Възможно е да изключите напълно това проследяване на местоположението, но това има някои недостатъци. Вашата времева линия в Google Maps вече няма да се актуализира, Google Assistant ще загуби някои възможности и автоматичните ви съобщения ще престанат да се показват. Спрете приложенията да следят местоположението ви във фонов режим Това е достъпно само за Android 10. Отидете до Settings -> apps & notifications -> Permissions manager -> Location. Там ще намерите списък на всички приложения, инсталирани на вашия телефон. Можете индивидуално да зададете лимити за всеки, като изберете едно от трите нива: „Allowed all the time“, „Аllowed only while in use“ или „Denied“. В по-старите версии на Android ще трябва да избирате между винаги позволен достъп и винаги забранен достъп до местоположението. Трябва внимателно да прецените на кои приложения имате доверие и да проверите какво наистина печелите от споделянето на местоположението си с приложениета. Откажете се от персонализациите на Google За да попречите на Google да ви следи из мрежата, насочете се към контролите за дейността на Google профила ви под Settings -> Google -> Manage your Google Account -> Manage your data & personalization. Тук можете да изключите Web & App Activity, но имайте предвид, че резултатите от Google ще станат по-малко точни, когато направите това. Освен това ще спрете Google да събира данни за Google Assistant, което силно ограничава неговата полезност. Може да продължите като изключите „YouTube History“ и „Ad personalization“. Ще трябва също да се насочите към myactivity.google.com, за да изтриете предварително съхранената за вас информация. На този уебсайт отворете менюто, като докоснете трите ленти в горния ляв ъгъл и изберете „Delete activity by“. След това можете да изберете коя дейност искате да премахнете. В Android 10 всички тези настройки са преместени на едно място, лесно достъпно в Settings -> Privacy. Тук не забравяйте да изключите и Autofill service from Google, и Usage & Diagnostics. Изключете архивирането За да изключите архивирането на сървърите на Google, отидете на Settings -> System -> Backup. Тук изключете опцията Back up to Google Drive. Имайте предвид, че когато направите това няма да можете автоматично да възстановите данните си, ако загубите или счупите телефона си. За ваше спокойствие помислете дали да не преминете към частен сървър като ownCloud или подобни решения с отворен код за синхронизиране на вашите файлове и архивиране на вашите данни. Използвайте софтуер на трети страни, когато е възможно Ако не искате да бъдете проследявани от Google, помислете да използвате софтуер на трети страни вместо предварително инсталираните приложения на Google. Има много доставчици на имейл услуги, решения за съхранение в облака, приложения за водене на бележки и за навигация, които не разчитат на софтуера на Google, като Microsoft Outlook, Dropbox, Bundled, Evernote и Here Maps. Ако се притеснявате от механизмите за проследяване на Google Chrome, помислете за преминаване към друг браузър, който запазва поверителността ви, като Firefox, Microsoft Edge, Samsung Internet или Vivaldi. Някои приложения на Google могат дори да бъдат деактивирани безопасно, като докоснете и задържите иконите им, докоснете бутона „i“ и изберете деактивиране. Бъдете внимателни с това, тъй като някои приложения като Google Search са необходими, за да поддържате телефона си работещ. Може спокойно обаче да деактивирате неща като Play Music или YouTube. Изберете двуфакторна защита за вашите акаунти Въпреки че двуфакторното удостоверяване (2FA) няма да спре Google да получава вашите данни, това може да попречи на хакерите да проникнат във вашия акаунт, което би било по-лошо, тъй като те със сигурност няма да спазват законите за поверителност. Така че винаги когато е възможно използвайте тази допълнителна защита. Добри практики Има още някои неща, които можете да направите, за да споделяте по-малко данни с Google и с приложенията на трети страни на вашия телефон: 1. Включвайте местоположението само когато имате нужда. В повечето версии на Android можете да създадете пряк път за това във вашите бързи настройки. 2. Проверете кои от вашите приложения имат администраторски права (Settings -> Apps & notifications -> Advanced -> Special app access -> Device admin apps). Find My Device и Google Pay са сред онези, които обикновено получават това разрешение по подразбиране, но ако не използвате приложението за плащания, можете да го деактивирате. 3. Проверете какви разрешения сте предоставили на приложенията си в Settings -> Apps & notifications -> Advanced -> Permission manager и деактивирайте тези, които не са ви необходими. 4. Избягвайте използването на Google проила си за влизане в приложения на трети страни. Вместо това създайте нови индивидуални акаунти, като използвате уникални пароли. 