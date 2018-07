Google Files Go е нов файлов мениджър за устройства с Android, който позволява лесно да организирате и управлявате документите си. Приложението позволява да освободите вграден памет на смартфона, но също така бързо да откривате файлове и да ги споделяте офлайн с приятелите и любимите си хора. Google Files Go е подходящо решение на проблема със стари снимки, мултимедийно съдържание в различни чатове, дублирани документи, както и за изтриване на кеша и неизползваните приложения. Новият ъпдейт на Google Files Go позволяwа средното време за свързване на два смартфона да е по-малко от пет секунди, информира официалния блог на Google. Другото важно подобрение е свързано с интеграцията на 5GHz Wi-Fi Direct, което ще гарантира, че изпращате файловете четири по-бързо, отколкото досега. Според данните тази функция ще гарантира трансфери със скорост до 490 Mbps. По този начин ще може да пратите 100 снимки с висока резолюция за по-малко от пет секунди. Интересното е, че 5GHz Wi-Fi Direct е същия протокол, който се използва от AirDrop в iOS, както и от Samsung S Beam. Приложението добавя още едно ниво на сигурност и криптира информацията, която споделяте с приятелите си. Вече ще виждате и нов бутон "Share", с който бързо да се свързвате към мобилните устройства, които се намират в непосредствена близост до вас. Ако искате да изпробвате сами гореизброените подобрения трябва да дръпнете или актуализирате към последната версия на Files Go от Google Play. Oще от Digital: Как да работим с приложението Google Files Go