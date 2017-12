Изминалата година бе една от най-успешните за Instagram досега, тъй като приложението разшири значително своята потребителска база. Забелязва се и тенденцията да прекарвамe повече време в профилите си, което също допринася за успеха на Instagram. Вероятно ви е направило впечатление как приятелите ви споделят селекция от най-добрите си снимки за годината, подредени в решетка с три изображения на три реда. Това не е случайност, а специална функция на Instagram, която иска да ни припомни най-вълнуващите мигове, които сме споделили в профилите си от началото на 2017г. досега. Добрата новина е, че има много лесно как да го направите и също да видите и споделите селекцията от най-добрите ви Instagram снимки качени от смартфона в профила ви.. Ето и какви стъпки трябва да следвате, според MakeUseOf: 1. Oтворете уеб сайта 2017BestNine като кликнете на този линк. 2. Въведете своето потребителско име в празното поле и потвърдете с кликването на "Get" бутона. 3. Изчакайте страницата да генерира колекция от 9-те ви най-популярни снимки за 2017г. 4. Ще видите и информация за това колко пъти са харесани изображенията ви. 5. В долната част ще видите опцията "Photo only version". 6. Кликнете с десния бутон върху този бутон и изберете "Save Image As" След като го направите можете да запазите колекцията на смартфона или да я изпратите, чрез имейл. Използването на хаштага "#2017bestnine" ще я сподели в Instagram. Най-добрият вариант е да ъплоуднете файла в облачна услуга, за да може да го използвате винаги, когато искате. Горепосочният хаштаг ще ви покаже и най-добрите снимки на приятелите ви в популярното приложение. Вижте защо Instagram e новият Facebook в социалните мрежи