Samsung разшириха своето атрактивно портфолио с нова гама SD карти, които са насочени към авторите на видео съдържание. Компанията обещава по-висока скорост при запис и прочит на информация от предходната генерация на Pro PLUS и EVO Plus картите. Новите представители на двете серии са оптимизирани за 4K UHD видео и осигуряват с 30% по-висока производителност, според Samsung. Aктуализираната серия от SD карти е базирана на UHS-I интерфейса и осигурява по-висока издръжливост от своите предшественици. Бъдещите им собственици ще могат да се възползват от т.нар. "Six-Proof" защита, която предпазва от вода, екстремни температури (-25 до +85 градуса по Целзий), атмосферни условия, изпускания, удар и магнитно влияние. От компанията планират да продават версии с памет, която варира между 32GB и 512GB памет на новите PRO Plus и EVO Plus предложения. Максималната скорост на четене на информация достига до 160MBps, като записа на данни се извършва със 120MBps. Новите microSD карти на Samsung имат рейтинг на видео скорост V30 и производителност A2, съобщава PetaPixel. Всеки продукт от серията ще се продава с гаранция за период от 10 години. Дизайнерите на Samsung са променили визията на SD/microSD картите от последно поколение в сини и бели нюанси. Предходните версии се отличаваха с червен, черен и бял дизайн. Някои предложения вече са налични в официалния магазин на Samsung. Цените започват от $9 за 32GB модели до $115 за картите с 512GB памет от ЕVO Plus серията. На този етап няма данни колко ще струват PRO Plus SD картите, които се очаква да се продават преди края на 2021г.