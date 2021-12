TikTok вече премина границата от 1 млрд. активни потребители и приложение с впечатляващо влияние в световен мащаб. Платформата за кратки видео клипове вече е платформа, която генерира милиарди долари приходи. Разработчиците на TikTok полагат много усилия да добавят функционалности, с които да прекарваме още повече време в своите акаунти.

В момента приложението може да се използва на всички водещи платформи и ще продължи да бъде обект на постоянни актуализации. Ако използвате TikTok вероятно ще ви е интересно да научите, че скоро ни очаква интеграцията на "Repost" бутона. Както името подсказва кликването върху него ще позволи да споделите дадена публикация.

След като го направите видеото ще бъде споделено във "Following" и "For You" секциите. Вашите последователи ще виждат, че го изпращате повторно в подробностите на видеото, заедно с всички коментари, съобщава SocialMediaToday.

Идеята на "Repost" е да улесни споделянето на съдържание с повече хора, тъй като ще премахне нуждата да го правите с всеки акаунт индивидуално. Решението за включването на функцията е интересно, тъй като други платформи като Twitter вече започнаха да премахват подобни бутони.

Все пак приложението за споделяне на кратки клипове се надява да предложи още по-удобен начин да изпращаме видео и да бъдем активни в своите акаунти. Тестовете продължават, като засега "Repost" бутона е наличен само за ограничен брой потребители.

