Google експериментират с нови промени в приложението, които ще оптимизира както дизайна, така и неговата функционалност. Това ще бъде следващият голям ъпгрейд по отношение на визията, след октомври, когато бе разпространен Material You и Dynamic Color актуализациите. Следващата голяма промяна в популярния SMS/RCS клиент е свързана с т.нар. "Navigation Drawer". Потребителите отново ще могат да използват класическото "Hamburger" меню в левия панел, което заменя досегашния панел достъпен от иконата с три точки горе вдясно в Google Messages, съобщава 9to5google. Повечето опции от досегашното меню също ще бъдат прехвърлени към допълнителната секция в лявата част на екрана. Сред тях са "Меssages", "Starred", "Archived", "Spam & Blocked" и др. Опции като "Device Pairing" и "Choose Themе" вече ще си имат собствени секции в долната част на новото меню в приложението за комуникация. Първият път, когато отворите новата версия на смартфоните ще бъдете подканени да позволите интеграция с Google Photos. На екрана ще видите съобщения като "Share videos as they're meant to be seen" и "Preserve sharp video clarity when you sign in and send Google Photos links." Допълнителен линк в долната част на страницата предлага опция да използвате Messages без да имате Google акаунт. Разполагате с множество опции, включително винаги да изпращате линк към Google Photos, когато използвате Messages за споделяне на видео с текст (SMS/MMS). Друга опция ще споделя връзка към Google Photos, когато изпращате снимки, чрез SMS/MMS. Като позволявате на връзката към Google Photos да бъде изпратена с видеоклипове и изображения вие предоставяте на вашите събеседници в Google Messages възможността да ги гледат с по-високо качество, отколкото ако сте ги изпратили чрез MMS.