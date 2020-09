Mобилното приложение продължава да бъде център на внимание заради предстоящата сделка за придобиване на бизнеса на TikTok. След като в продължение на седмици Microsoft беше основният фаворит се оказва, че официалната им ооферта е отхвърлена от ByteDance. По този начин в основен кандидат за придобиване на TikTok се превърна Oracle. Реализирането на сделката представлява единственият начин приложението да продължи да е достъпно за американските потребители. Нова информация на Financial Times разкрива и повече детайли за плановете на Oracle. Стратегията предвижда създаването на нова компания, която ще отговаря за операциите на TikTok, като технологичния гигант ще има минимален дял в това дружество. Присъствието на Oracle в управлението не е случайно, тъй като ще трябва да гарантират, че информацията за американските потребители споделяна в TikTok се съхранява безопасно и в сървъри, разположени на територията на САЩ, съобщава TheVerge. Специалистите на компанията ще следят дали стриктно се спазват препоръките на Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Главният офис на TikTok и досега бе локализиран в Калифорния, което да гарантира независимост от операциите на мобилното приложение в Китай. Най-съществената промяна от настоящата ситуация е купуването на минимален дял в дружеството от страна на Oracle. Конкретни параметри за участието на компанията, обаче на този етап не са известни, което важи и за конкретни промени в начина, по който оперира TikTok в САЩ. Огромният политически натиск върху TikTok, който ускори реализирането на сделката вероятно ще продължи и в следващите месеци. Участието на Oracle в компанията, която притежава TikTok трябва да отговори подобаващо на всички критики, че приложението застрашава националната сигурност на САЩ. В заключение ще отбележим, че TikTok вече се използва от над 100 млн. потребителите в САЩ, като партньорството с Oracle единствено може да допринесе за увеличаването на техния брой в страната. Oще от Digital: TikTok вече ще плаща на създателите на видео клипове