Ако някога сте си загубвали смартфона или ако имате навика често да го забравяте на обществени места, трябва да имате инсталирано приложение за проследяване на местоположението, съветват от Hongkiat. В наши дни загубите ли телефона си, губите много повече от едно устройство – губите лични данни, спомени, пари. По-долу ще откриете списък с най-добрите приложения за проследяване на изгубени или откраднати Android устройства. Life360 Life360 е приложение, което ви помага да проследявате местоположението на изгубения си телефон или таблет. Освен това ви позволява да останете във връзка с приятелите и членовете на семейството си, благодарение на функцията за споделяне на местоположението. Можете да създавате групи, да добавяте хора в тях и да наблюдавате тяхното местоположение на карта, видима само за членовете на групата. Също така ви позволява да видите историята на местоположенията на всички членове на групата. Освен това, когато загубите устройство, можете да проследите местоположението му, като влезете в уебсайта www.life360.com. Life360 предлага и редица функции за безопасност. Например, обажда се за линейка и изпраща известия до предварително избрани от вас спешни контакти. Find My Device Find My Device от Google е едно от най-ефективните приложения за проследяване на местоположението. То ви помага да откривате или проследявате изгубено устройство и да извършите необходимите действия върху него, включително фабрично нулиране и заключване на устройството, за да защитите личните си данни. Няма обаче групов чат или групови функции за проследяване на местоположението, за разлика от Life360 и се предлага само за Android. Family Locator Family Locator е друг страхотен инструмент за проследяване на местоположението за вашите деца и семейство, като Life360. Приложението се предлага с набор от функции, които ви позволяват да проследявате и общувате с други членове на групата, точно като групов чат. Family Locator предлага функция, която ви позволява да създавате опасни и безопасни зони, и ви уведомява, когато вашето дете или член на семейството е влязло или напуснало определена опасност или безопасна зона. Като недостатък може да се изтъкне, че приложението няма поддръжка за заключване или изтриване на устройство, за разлика от Find My Device. iSharing iSharing Location Tracker е друго интересно приложение за проследяване на местоположението на изгубен телефон, както и за следене на членовете на семейството. То ви позволява да създавате групи, да комуникирате с членовете на групата и да наблюдавате тяхното местоположение в реално време. Приложението изпраща известия, когато член на групата е напуснал или е достигнал даден район. Също така можете да видите историята на местоположенията на членовете на групата. iSharing има интересна функция, наречена Panic Alert, която изпраща известия до други членове, когато разклащате телефона си. За съжаление, приложението няма безплатна версия. Вижте 5 нови приложения за защита на личните данни