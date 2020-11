TikTok се утвърди като невероятен хит сред най-младата аудитория, предлагайки им атрактивен начин да създават и споделят забавни клипове. Популярността на приложението продължава с пълна сила, като сега разбираме, че разработчиците от ByteDance са сключили ново лицензионно споразумение.

Благодарение на него TikTok ще продължи да предлага музикално съдържание от разнообразния каталог на Sony Music Entertainment (SME). Toва е много важно, тъй като ще позволи на потребителите на TikTok да използват песните от любимите си изпълнители, които работят за лейбъла SME в своите бъдещи творения.

Съобразно споразумението двете компании ще си партнират в популяризирането на изпълнителните от каталога на Sony Music Entertainment в самото приложение. Финансовите параметри не са публикувани официално. Удължаването на партньорството между двете страни ще предложи достъп до хитове, нови албуми, класически парчета, ремикси и др. от впечатляващата колекция на Sony Music Entertainment.

Tърсят се и допълнителни начини за съвместно партньорство, което да има полза и за двете страни. Конкретни детайли ще бъдат публикувани на по-късен етап.

Най-вероятно ни очакват хаштаг кампании и различни маркетинг инициативи, които да задълбочат връзката между профилите и да улеснят откриването на музика от каталога на SME. Според непотвърдена информация TikTok ще платят по-висока сума за лицензиране на съдържанието от досегашните споразумения с популярния лейбъл.

Можем да сме сигурни, че разговорите включват и допълнителни клаузи, които облагодетелстват повече мобилното приложение. Последно данни на Nielsen разкриват, че няма друга платформа за забавление, която да стимулира толкова много слушането на нови парчета от TikTok.

Някои от най-слушаните песни на годината намират място в най-популярните клипове в приложението. Lil Nas X - "Old Town Road", Ava Max - "Sweet But Psycho" и Joji - "Slow Dancing in the Dark" са само част от примерите. Трябва да отбележим също, че TikTok вече разполагат с лицензионни споразумения с другите водещи лейбъли в индустрията, а именно Universal и Warner.

По този начин потребителите могат да се наслаждават на разнообразна колекция от атрактивно музикално съдържание, докато създават клипове в TikTok.

