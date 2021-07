Sony продължават традицията да осигуряват безплатен достъп до няколко игри всеки месец. Това позволява на собствениците на конзолите PlayStation да изпробват нови заглавия. Специалните предложения на компанията ще гарантират допълнително забавление и са предназначени за потребителите на PlayStation Plus. Японският производител сега разкри имената на заглавията, които ще могат да се изтеглят безплатно от собствениците на PlayStation 4 и PlayStatiion 5 през юли. Конкретният период на офертата е 6 юли - 2 август, като е предвидена любопитна селекция. Трябва да отбележим, че ако сте пропуснали Virtua Fighter през миналия месец ще може да я изтеглите безплатно и през юли. Новите игри за безплатно изтегляне в Sony PlayStation Plus започват с Call Of Duty: Black Ops 4. Феновете на популярния франчайз ще могат да се наслаждават не само на традиционното First-Person Shooter изживяване, но също и на три допълнителни режима за мултиплейър. Така освен, че можете да се изправите пред геймъри от цял свят ще може да изпробвате Zombies режима, както и да се впуснете в света на Blackout с нови локации, оръжия и персонажи, вдъхновени от Battle Royale. Следващото приложение за собствениците на Sony PlayStation 4 е WWE 2K Battlegrounds. Aркадното изживяване ще ви пренесе във вълнуващи битки със суперзвездите от WWE. Разработчиците са създали нов Story режим, с който да отключвате уникални персонажи и съдържание. Изпробвайте своите възможности с допълнителни способности и оборудване във различни видове битки като Street Cage и Royal Rumble. Специално предложение за Sony PS5 е A Plague Tale : Innocence, която е предназначена за гейминг с 60 кадъра в секунда. Историята на играта е свързана с младата Амисия и нейния малък брат Юго. Сърцераздирателното пътешествие ще ви сблъска с много опасни врагове, докато се докосвате до най-мрачните часове на историята в реалистична и брутална обстановка. Още от Digital: Sony PlayStation Now вече поддържа стрийминг с 1080p резолюция