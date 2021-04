Мобилните приложения изиграха ключова роля за популяризирането на смартфоните. Актуалните трендове показват, че потребителите използват все повече програми на своите устройства. Неслучайно доста хора определят смартфоните като преносими компютри, което се дължи на широкия набор функции, които предлагат. Потребителите проявява най-голям интерес към игрите, приложенията за продуктивност и видеоконференция. Специфична категория са To-Do заглавията за създаване на списъци или показването на напомняния за събития в календара. Remind Me е ново предложение в Gоogle Play, което позволява да създавате напомняния, които функционират като нотификации на екрана. Трябва само да въведете име, да добавите кратко описание и да потвърдите с бутона Remind Me. Приложението ще активира нотификация и всеки път, когато активирате дисплея на смартфона ще виждате напомнянето на дисплея. Възможно е уведомленията да се показват постоянно, което предпазва от случайно изтриване на съобщението. Remind Me предлага опростен интерфейс с таймер за въвеждане на дата и час, както и три различни степени на приоритет: ниска, средна и висока, съобщава xda-developers. Трябва да отбележим също, че Remind Me поддържа и Dark Mode режим, което е доста полезно решение. Освен стандартните опции за създаване на напомняния можем да настройваме повтарящи уведомления, както и да запазваме важните от тях за повторна употреба. Приложението предлага бърз достъп до водещите функционалности и стандартни възможности за персонализация, сред които и добавяне на панел към Quick Settings менюто. Ако се нуждаете от нов софтуер, с който да бъдете сигурни, че няма да пропуснете нищо важно в деня си определено ви съветваме да изпробвате Remind Me. Безплатното заглавие е лесно за използване и предлага широк набор от функции за тази категория. Още от Digital: 7 полезни приложения, с които може да персонализирате смартфон с Android