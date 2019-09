Всеки се е сблъсквал с проблеми в Google Play. Всяко приложение има своите проблеми, така че това не е изненада. Случвало ли ви се е да видите съобщение: „Изчакване за изтегляне“ („Download Pending“), докато инсталирате приложение от Play Store? Ако спешно се нуждаете от приложението, това съобщение за грешка може доста да ви изнерви. В такива ситуации първият ни импулс е да обвиним за това лошата интернет връзка. Но в много случаи не интернет скоростта е истинският проблем. От Android Authority споделят най-често срещаните причини и начини за корекция на грешката „download pending” в Google Play Store. Проверете текущите изтегляния и актуализации Най-често, виновникът за грешката са приложенията, които в този момент се актуализират. Това съобщение може да се появи и ако изтегляте няколко приложения едновременно. Ето какво може да направите: 1. Отидете до Google Play -> Menu -> My apps & games. 2. Ще видите кои приложения са в процес на обновяване или изтегляне. 3. Натиснете X до тях, за да отмените изтеглянето и да продължите с получаването на приложението, от което спешно се нуждаете. Проверете връзката си Може да звучи глупаво, но това винаги трябва да е една от първите стъпки, които предприемате. Ако използвате Wi-Fi, опитайте се да отворите уебсайт на вашия компютър или тествайте скоростта на интернет с някоя услуга (https://fast.com/). Ако всичко изглежда наред, но приложението не се изтегля, рестартирайте модема си или се свържете с вашия интернет доставчик. Ако Google Play все още не изтегля приложението или играта ви, преминете временно към данни. Уверете се, че сте активирали възможността за изтегляне през мобилните данни. Ето как: 1. Отидете до Play Store и след това докоснете бутона на менюто в горния ляв ъгъл. 2. Отидете до Settings -> App download preference -> Over any network. 3. Ако изтеглянето се възобнови нормалното, вината е била във интернет връзката. Рестартирайте модема си и ако всичко друго не успее, обадете се на вашия доставчик на интернет услуги. Проверете вашата памет и SD карта Често срещани виновници за проблемите с Google Play са запълненото място за съхранение и SD картата. За да сте сигурни, че те не носят отговорност за проблема ви, можете да направите няколко неща. Обикновено трябва да получите известие, ако вашето хранилище е недостатъчно, но може да проверите ръчно, като отидете на Settings -> Storage. Освободете малко пространство, като деинсталирате неизползвани приложения или изтриете стари снимки и видеоклипове, които сте архивирали другаде. След това можете отново да опитате с изтеглянето. Ако все още чакате, вашата SD карта може да е причината – да се е повредила, да не е позиционирана или настроена правилно. Отменете изтеглянето, след това извадете картата, внимателно, поставете я отново и повторете опита си да изтеглите желаното приложение. Рестартирайте устройството си Ако не изтегляте други приложения и връзката ви е наред, но изтеглянето ви все още е в изчакване, трябва да опитате да рестартирате устройството си. За целта натиснете и задръжте бутона за захранването на устройството си, след което докоснете рестартиране. Изтеглете приложението през браузъра си Можете да опитате да заобиколите проблема с изтеглянето, като получите приложенията си през мобилния или десктоп браузъра си. Всичко, което трябва да направите, е да посетите официалния уебсайт на Google Play и да влезете в Google профила си. След като направите това, въведете името на желаното от вас приложение в лентата за търсене. Намерете го сред резултатите и кликнете върху него. Натиснете „Install“. Може да бъдете помолени да въведете паролата за вашия акаунт още веднъж. Когато това приключи, можете да изберете устройство по ваш избор от падащия списък на устройства, свързани с този Google акаунт. Изчистете кеша и данните на приложението Google Play Ако стъпките по-горе не помагат, време е да опитате нещо различно. Изчистването на кеша на приложението Google Play Store често решава много проблеми, затова си струва да опитате. Ето как можете да направите това: 1. Отворете Settings -> Apps. 2. Намерете Google Play Store и го изберете. 3. Под бутоните „Disable“, „Uninstall updates“ и „Force stop“, ще видите „App notifications“ и други опции. Докоснете „Storage“. 4. Уверете се че Google Play е затворен и след това натиснете бутона „Clear Cache“. 5. Ако не искате да повтаряте стъпки, можете също да изчистите данните. Накрая трябва да рестартирате устройството си. Изчистете кеша и данните на приложенията Play Services и Download Manager Ако предишната стъпка не е решила проблема, върнете се към Apps. В горния десен ъгъл докоснете бутона на менюто и изберете „Show system“. Това ще ви позволи да видите системните приложения. Намерете Google Play Services и повторете същите стъпки за изчистване на кеша и данните. Сега можете да рестартирате устройството си или да отидете направо към приложението Download Manager. Отново изчистете данните от кеша и кеша и рестартирайте телефона си. Проверете за актуализации на системата За да направите това, отидете до About -> Software updates -> Check now. Ако има актуализация, инсталирайте я. Променете Google акаунта си Ето как да направите това: 1. Отидете до Settings -> Accounts & sync. 2. Намерете Google профила си в списъка. 3. Докоснете го и изберете „Remove account“. 4. Рестартирайте устройството си. 5. След като се архивира, отидете отново на „Accounts & sync“ и превъртете до дъното. 6. Трябва да видите опция „Add account“. Докоснете я и добавете отново стария си акаунт или добавете нов. 7. Опитайте отново да изтеглите приложението. Деинсталирайте и преинсталирайте Play Store актуализациите Може да направите това като отидете до Settings -> Apps -> Google Play Store -> Uninstall updates. Може да бъдете подканени да промените Play Store на фабричната версия. Ако стане така, докоснете „OK“. Не се притеснявайте за това. Приложението автоматично ще се актуализира до най-новата налична версия, но може да го направите и ръчно. Вижте какво означават кодовете за грешки в Google Play