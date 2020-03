Мicrosoft Your Phone e полезно приложение, което улеснява използването на мобилни устройства на големите екрани на десктопите. Компанията се е погрижила да ни предостави удобен за използване интерфейс, както и периодични ъпдейти с много нови функции. Oт една страна можете бързо и лесно да разглеждате своите снимки и мултимедия, но също така да управлявате имейли, текстови съобщения, както и разговори. Приложението вече поддържа опция за извършване и получаване на обаждания от смартфоните. Изискването е да имате Android 7.0 или Windows 10 Version 1803 или по-високи версии на операционните системи. Eто как да го направите, според TheVerge: 1. Изтеглете Your Phone приложение на смартфона и компютъра от Google Play или Microsoft Store. Възможно е програмата вече да е инсталирана. 2. Уверете се, че сте логнати към своя Microsoft акаунт от десктоп устройството. Ако не сте сигурни отворете "Account" секцията в меню "Settings". 3. След като сте инсталирали софтуера и сте логнати в своя профил трябва да дадете разрешения за достъп до контакти, списък с обаждания, съобщения и др. 4. Последната стъпка преди да стартирате Your Phone приложението е да проверите дали смартфона и компютъра са свързани към една Wi-Fi мрежа. 5. Свързването на двете устройства ще ви покаже нотификация на началния екран на смартфона. Кликнете върху "Allow" бутона, за да споделите екрана на мобилното устройство на дисплея на компютъра. 6. Това е възможно от Your Phone приложението, където ще видите "Calls" секция с разговорите до името и снимката на телефона в левия панел. 7. Имайте предвид, че е необходимо да свържете ръчно смартфона с компютъра, чрез Bluetooth, ако възникне проблем със синхронизацията. 8. За да го направите кликнете върху "Pair New Device" раздела на Bluetooth менюто в Android и от "Bluetooth & other devices" в настройките на Windows. 9. Изберете опцията "Connect", когато видите еднаквите PIN кодове на дисплея на двете устройства, за да финализирате процеса. 10. Отворете "Your Phone" приложението на компютъра и следвайте инструкциите на екрана, за да се възползвате от всички функции. Имайте предвид, че трябва да свършете слушалки или външни колони, за да можете да приемате и извършвайте обаждания по този начин. В случай на проблем проверете настройките на звука и микрофона, за да възстановите нормалната им работа. Още от Digital: Windows 10 вече поддържа разговори от смартфони с Android