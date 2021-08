Мобилната индустрия се доминира от Android и iOS, като двете операционни системи, крият своите предимства и недостатъци. Дискусията за личните предпочитания на всеки потребител е винаги актуална. Факт е, че двете компании полагат много усилия да привлекат аудитория от конкурентната екосистема. Aко сте собственик на смартфон с Аndroid и искате да преминете към iOS можете да улесните процесора с "Move to iOS" приложението. Компанията периодично ъпдейтва софтуера, който от години е важно средство за привличане на вниманието на потребителите. Google също искат да предложат подобен инструмент и вече работят над собствено приложение, което предлага сходни функции с "Move to iOS". От 9to5google откриват доказателства за нов компонент на Android с името "Data Restore Tool". Това наименование от кода на операционната система вероятно ще бъде заменено с "Switch to Android", което е по-лесно разпознаваемо. Представянето на специално приложение за iOS устройство ще улесни хората, които искат да преминат към Android. Интерфейсът на "Switch to Android" ще предложи бърз достъп до полезни функции за архивиране на снимки, контакти, SMS съобщения, пароли, Wi-Fi мрежи и др. В момента единствени начин да го направите е като използвате Google Drive. Облачната услуга може да съхрани всички важни данни и след това да ги синхронизира с Android смартфон. Все още има оскъдна информация за начина, по който ще изглежда и работи приложението. Премиерата на Android 12 се очаква през септември и няма да е изненадващо, ако "Switch to Android" е достъпно за изтегляне от App Store приблизително по същото време. Още от Digital: Защо Apple не се притеснява, че собствениците на iPhone преминават към Android