Apple вече предлагат възможност да съхраняваме информация за COVID-19 сертификатите в своите мобилни приложения. Това е удобен начин да запазите и използвате документа, когато се придвижвате, без да изтегляте външен софтуер. Някои медицински институции дори предлагат опция да свържете своя лекар с Apple Health. В този случай сертификата ще бъде автоматично качен от тяхна страна и няма да се налага да правите нищо. След като добавите документа може да използвате "Browse" долния десен ъгъл на Apple Health, за да отворите информацията. Предвидена е и "Add To Wallet" опция. Eто как да добавите информация за своите ваксинации в Apple Health и Apple Wallet oт iPhone, съобщава 9to5mac: Добавяне на сертификат с QR код 1. Oтворете камерата приложението на iPhone. 2. Използвайте камера за сканиране на QR кода. 3. На екрана ще видите нотификация от Health, с която да продължите процеса. 4. След това като отворите Health ще видите информация за вашия статус. 5. Кликването на бутона "Add to Wallet & Health" ще запазите данните към Apple Wallet и Apple Health. Добавяне на сертификат с прикачен файл 1. Изтеглете файла получен от лекаря или ваксинационния център. 2. Локализирайте и отворете документа от вашия iPhone. 3. След това приложението Heаlth ще се отвори автоматично. 4. Запазването може да стане от "Add to Wallet & Health". 5. Кликването върху този символ ще съхрани сертификата в Apple Wallet и Apple Health.