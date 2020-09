Tidal и Spotify са две от най-големите музикални стрийминг услуги, поради което може би се опитвате да решите коя услуга да изберете. Всяка една от тях има своите плюсове и минуси, а от Make Use Of са се заели със задачата да помогнат на всеки да направи правилния избор за себе си. Музика Грубо казано, Spotify поддържа 50 милиона песни, а Tidal – 60 милиона песни. Тези числа обаче продължават да нарастват, така например от Spotify твърдят, че всеки ден към колекцията си добавят нови 40 000 песни. Разбира се, няма да успеете да изслушате всички тези песни в живота си, така че истинският въпрос се свежда по-скоро до това какво конкретно е на разположение. Но вече и по това отношение няма почти никаква разлика. По-вероятно е даден изпълнител да не е достъпен за нито една стрийминг услуга отколкото само за Spotify или само за Tidal. Ясен победител в тази категория няма. Подкасти и видео И Tidal, и Spotify са музикални стрийминг услуги, но и двете предлагат допълнително съдържание. Spotify предлага подкасти, а Tidal – видеоклипове. Tidal разполага с над 240 000 видеоклипа. Много от тях са музикални видеоклипове, но това не е всичко. Има изключителни изпълнения на живо, визуални албуми, документални филми и интервюта. Tidal също има селекция от подкасти, но считайте това за малък бонус, а не за нещо, за което специално да се регистрирате за услугата. Spotify има някои видеоклипове, но услугата акцентрира върху това че предлага над 500 000 подкаста. Spotify предлага не само всички ваши любими подкасти, но и налива пари в индустрията за закупуване на мрежи и подписване на сделки. Spotify купи подкаст компаниите Gimlet Media, Anchor и The Ringer и подписа ексклузивни споразумения с Джо Роган и Ким Кардашиян Уест. Цена Ако не искате да плащате, Spotify е единствената услуга, която предлага безплатно членство. Можете да слушате целия каталог, но има ограничения: реклами между всеки няколко песни, без възможност за слушане офлайн, без високо качество на звука и ограничения при ползване на мобилни устройства. Цените за Spotify Premium абонамент са следните: - Студенти: $4.99 на месец за един акаунт - Индивидуален акаунт: $9.99 на месец - Два акаунта: $12.99 на месец, акаунтите трябва да са на хора от едно домакинство - Семеен план: $14.99 на месец за до 6 акаунта на хора от едно домакинство Услугата е една и съща, без значение какъв план ще изберете, избора ви трябва да зависи от това колко акаунта са ви необходими. Tidal няма безплатна опция. Абонаментните планове са в зависимост от качеството на звука. Ценовите планове са следните: - Premium: $9.99 на месец, стандартно качество на звука, един акаунт - Family Premium: $14.99 на месец, стандартно качество на звука, до шест акаунта на хора от едно и също домакинство - HiFi: $19.99 на месец, високо качество на звука, един акаунт - Family HiFi: $29.99 на месец, високо качество на звука, до шест акаунта на хора от едно и също домакинство Студентите могат да получат Premium абонамент за $ 4,99 на месец или HiFi - за $ 9,99 на месец. Военнослужещите могат да получат Premium абонамент за $ 5,99 на месец или HiFi – за $ 11,99 на месец. Що се отнася до цената, Spotify и Tidal са подобни услуги и двете предлагат изгодни отстъпки. И все пак Spotify е победител, заради безплатния си план. Интерфейс Tidal и Spotify имат много сходни интерфейси. На десктопа навигирате вляво, избирате съдържание в основния прозорец и използвате аудио контролите в долната част. На страниците на отделните изпълнители можете да видите албумите им, синглите им и компилациите, заедно с подобни изпълнители. Що се отнася до намирането на музика, и двете услуги имат отлична функция за търсене, заедно с възможността да сърфирате по жанр, настроение, класации и популярност. По отношение на големия брой плейлисти, Spotify печели. Услугата много държи да слушате нейните плейлисти, които са както курирани, така и създадени автоматично въз основа на вашите навици на слушане. Spotify е добре известен с плейлиста си „Discover Weekly“, който е неочаквано добър в препоръчването на песни, които биха ви харесали, но вероятно не сте чували преди. Всичко това е без значение, ако знаете какво искате да слушате така или иначе, но ако искате да откривате нови изпълнители от целия свят, Spotify е вашето приложение за музика. Поддържани платформи Tidal и Spotify са налични на много устройства – Windows и macOS за настолни компютри, Android и iOS за мобилни устройства, интелигентни телевизори и услуги като Chromecast и Roku, системи за забавления при автомобилите и високоговорители като Sonos. Spotify обаче има предимство, тъй като поддържа и игрови конзоли, интелигентни дисплеи и има интеграция с приложения като Discord, Tinder, Waze и други. Качество на звука Tidal и Spotify предлагат различни нива на качество на звука в зависимост от вашия абонамент и настройки. Платените абонаменти на Spotify предлагат 320 kbps, докато безплатните – 160 kbps. Любителите на музика предпочитат Tidal. Докато стандартният абонамент се движи със същата скорост като Spotify, планът HiFi е мястото, където нещата стават интересни. Този план предлага музика без загуба на качеството в 16-битов FLAC формат. Във връзка с качеството, информацията от медията е, че Tidal си партнира с Master Quality Authentication, за да предостави „записи с гарантирано качество директно от основния източник". Качеството е достъпно за хиляди албуми, обозначени със символа „M".