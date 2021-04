Музикалните фенове вероятно си спомнят времето, когато MP3 файловете бяха най-добрия начин да слушат любимите парчета. Технологиите промениха ситуацията, като днес стрийминг услугите се радват на голяма популярност. Soundcloud също имат лоялна база от фенове по цял свят и дори предлагат опция да теглите парчета. Изтеглянето на съдържание от Soundcloud изисква да преминете към платен абонамент. Срещу сума от $5 месечно ще получите седем дни безплатен тестове период, неограничен брой песни за слушане офлайн и ще премахнете рекламите. Това са параметри на стандартния план. Ако изберете Soundloud Go Plus ще трябва да платите два пъти по-голяма сума. Този план включва всички гореизброени функции при достъп до пълния каталог от музика и допълнителни инструменти. След като се логнете можете да преминете към абонаментните планове с избора на "Upgrade" в горната част на уеб версията или мобилното приложение, съобщава CNet. Добре е да знаете, че някои артисти е възможно да са ограничили опциите за изтегляне на музиката, която предлагат. Това може да се види още от полето, където е изписано заглавието на дадено парче. Ако видите "Free Download" ще можете да дръпнете съответната песен без премиум акаунт. Как да се регистрирате в Soundcloud 1. Отворете Soundcloud в предпочитания браузър от десктопа. 2. Логнете се със своя Facebook, Apple, Google акаунт или въведете имейл. 3. Въведете необходимите данни за логина. 4. Изберете потребителско име и бутона "Continue". 5. След това ще бъдете пренасочени към "Discover" секцията. Как да изтегляте музика със Soundcloud Go 1. Отворете Soundcloud приложението. 2. Ъпгрейднете към Soundcloud Go или Soundcloud Go Plus. 3. Потърсете даден изпълнителен в търсачката. 4. Намерете желания албум и изберете стрелката за изтегляне или иконата с три точки. 5. Изберете "Download", ако изтеглянето вече не е започнало. Още от Digital: Защо Twitter инвестираха $70 млн. в SoundCloud