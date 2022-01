Приложенията за навигация претърпяха сериозна еволюция с навлизането на модерните технологии. Придвижването дори в непознати градове е максимално лесна и удобна задача, благодарение на софтуерни решения като Google Maps. Въпреки личните ви предпочитания за избор на навигация много анализатори и потребителите определят приложението за най-добрият избор в тази категория. Експерти на Counterpoint Research проведоха мащабно проучване и стигнаха до любопитно заключение, тъй като твърдят, че Google Маps не е най-доброто приложения за навигация. Според новият им доклад лидер в тази сфера е HERE WeGo Maps. Данните в "Location Platform Vendor Scorecard" обхващат над 25 популярни софтуера за навигация. Тествани са повече от 65 различни функционалности в седем категории, сред които "Маps Data", "Location Intelligence", "Location Services", "Data Platform", "Developer Ecosystem", "Partners" и "Customer Rolodex Growth". HERE WeGo Maps оглавява за пети пореден път класацията, отчитайки най-висок резултат, съобщава АutoEvolution. Лидерската позиция на приложението се гарантира от сключването на нови партньорства, увеличаване на потребителската база и разширяването на портфолио от функционалности, които предлага. От Counterpoint Research твърдят, че HERE WeGo превъзхожда своите конкурентни във всяка една категория. Разработчиците на HERE разширяват значително броя на продуктите и услугите в своята екосистема, като HERE Anonymizer, HERE Consent Manager, EV Routing, ISA Map и др., за да предложи най-добрите възможности в индустрията. Общият резултат на HERE WeGo е 516 точки, с което изпреварва Google Maps, които отчитат 451 точки. Приложението отчита добри резултати в сектори като "Comprehensiveness", "Coverage", "POIs", но също така интегрира смарт инструменти, включително и добавена реалност. В момента Google Maps се използва от над 3.5 млрд. потребители на Android в световен мащаб. В заключение ще отбележим, че TomTom заема третото място в класацията, отчитайки резултат от 387 точки. Oще от Digital: 5 безплатни навигации за Android смартфони, които работят без Интернет