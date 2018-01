Проблемите с Wi-Fi са едни от най-разочароващите. Като се има предвид, че толкова много съвременни дейности разчитат на връзка с интернет, тези проблеми могат значително да намалят производителността ви. Ако използвате Windows 10 може да се натъкнете на много Wi-Fi проблеми, но от Make Use Of знаят решението на повечето от тях. 1. Понякога Windows ще твърди, че сте свързани с интернет и че връзката е сигурна, но няма да имате достъп до интернет. В този случай, първо опитайте да използвате инструмента Network Troubleshooting на Windows. Ще го намерите в Settings > Update and security > Troubleshoot > Internet connections. Ако това не помогне, отворете Command Prompt и въведете следните команди, като натискате „Enter” след всяка команда: netsh winsock reset ipconfig /release netsh int ip reset ipconfig /renew ipconfig /flushdns 2. Ако видите съобщение, че Windows 10 не може да се свърже с тази мрежа, докато се опитвате да установите мрежова връзка, вашият мрежов адаптер вероятно е виновен. Най-доброто решение е да деинсталирате драйвера на мрежовия адаптер и да позволите на Windows да го инсталира автоматично. Изпълнете стъпките по-долу, за да завършите процеса: - Натиснете „Windows key + X” и кликнете върху Device Manager. - Кликнете с десния бутон върху мрежовия адаптер и изберете „Uninstall”. - Ако бъдете подканени, кликнете върху „Delete the driver software for this device”. - Рестартирайте устройството си, а Windows автоматично ще инсталира отново драйвера. 3. Ако видите, че Wi-Fi няма валидна IP конфигурация, трябва да започнете, като въведете четирите мрежови команди, изброени по-горе. Ако проблемът продължава, има две допълнителни стъпки, които можете да предприемете. Променете името на мрежата и паролата В някои случаи трябва само да промените името и паролата на своята мрежа, за да се реши проблема. Точните инструкции се различават при различните модели рутери, но обикновено трябва да се свържете с рутера си посредством Ethernet кабел, да въведете IP адреса на рутера в браузъра си, да влезете в портала на устройството и да намерите правилните полета. Задайте ширината на канала на Wi-Fi мрежата Рутерите може да излъчват своите мрежи по различни канали. Ако твърде много рутери в непосредствена близост използват един и същ канал, аеродинамичните вълни могат да се претрупат. Влезте в портала на рутера и намерете настройката на канала. Ако е възможно, задайте „Auto”. Ако няма автоматична настройка, опитайте няколко различни канала и вижте дали проблемът ви ще изчезне. 4. Ако сте закупили нов рутер, разумно е да отделите време, за да промените името и паролата които са зададени по подразбиране на мрежата. Това е добра практика от гледна точка на сигурността. Но какво ще стане, ако забравите паролата, която сте създали? Можете да намерите запазени пароли за Wi-Fi от Windows 10. Просто следвайте стъпките по-долу: - Кликнете с десния бутон на мишката върху иконата „Network” на Taskbar. - Изберете „Open Network Internet Settings”. - В новия прозорец кликнете върху „Change adapter options”. - Кликнете с десния бутон върху вашата Wi-Fi връзка и изберете „Status”. - Кликнете върху „Wireless Properties”. - Кликнете върху таба „Security”. - Поставете отметка в квадратчето до „Show Characters”. 5. Ако Windows компютъра ви не може да намери вашата Wi-Fi мрежа, направете няколко основни проверки за отстраняване на неизправности, преди да продължите. Включен ли е рутерът? Намирате ли се в обхвата на мрежата? Ако отговорът на двата въпроса е „да”, следващата стъпка е да опитате да актуализирате и / или преинсталирате драйвера на мрежовия адаптер. Вече ви показахме как да го направите. И накрая, можете да опитате да промените региона на вашия Wi-Fi адаптер. Лесно е да се направи, просто използвайте ръководството по-долу: - Натиснете клавиша Windows + R. - Въведете „devmgmt.msc” и натиснете „Enter”. - Отворете секцията „Network Adapters”. - Кликнете с десния бутон върху името на мрежовия адаптер. - Изберете „Properties”. - Кликнете върху таба „Advanced”. - Маркирайте „Country and Region”. - Изберете локация. 6. Ако откриете, че Windows 10 многократно разпада Wi-Fi връзката без предупреждение (и сте сигурни, че няма проблеми с рутера), проблемът може да е причинен от настройките на мрежовия адаптер за управление на захранването. Трябва да отмените разрешението, което позволява на Windows да изключи адаптера, за да пести енергия. За да направите това, отново ще трябва да се върнете в Device Manager: - Кликнете с десния бутон на мишката върху менюто „Start и изберете „Device Manager”. - Отворете списъка „Network Adapters”. - Кликнете с десния бутон върху мрежовия адаптер. - Изберете „Properties”. - Кликнете върху таба „Power Management”. - Махнете отметката от квадратчето до „Allow the computer to turn off this device to save power”. 7. Windows идва с вградено приложение за защитна стена, което филтрира входящия и изходящия трафик, за да ви предпази от злонамерено съдържание. Понякога обаче, приложението може да блокира достъпа до уеб за целия ви компютър. Очевидно това не е поведение по подразбиране. Може би случайно сте променили настройката, без да сте осъзнали. За щастие, каквато и да е причината, лесно е да се поправи. Решението по-долу работи както за приложението за защитна стена, така и за всички приложения на трети страни, които пускате: - Отворете „Start менюто и въведете „Command Prompt". - Кликнете с десния бутон върху горната връзка и изберете „Run as administrator". - Изпишете „netsh advfirewall set allprofiles state off" и натиснете „Enter". - Проверете дали достъпът до интернет вече работи. За да се върнете към вашите защитни стени, върнете се към командния ред и въведете „netsh advfirewall set allprofiles state on".