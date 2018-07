Моzilla представиха официално новите представители на програмата им Теst Pilot, които се казват Firefox Lockbox и Notes by Firefox. Двете мобилни приложения са оптимизирани съответно за iOS и смартфоните с Android. Важно е да уточним, че това са все още експериментални версии и ще е необходимо време преди да видим финалния им дизайн и пълна функционалност. Все пак Firefox Lockbox и Notes by Firefox ни разкриват над какви интересни проекти работи компанията. Firefox Lockbox е мениджър за пароли, който позволява да се логваме в инсталираните приложения на iPhone, чрез уникален код за достъп, който за максимална сигурност се пази в браузър, предаде TechRadar. По този начин, ако сте запазили потребителското име и паролата си за Twitter в Mozilla Firefox ще може да се логнете директно в Twitter приложението за iOS. Детайлите се синхронизират между няколко устройства с 256-битова система за криптиране. Както името подсказва Notes by Firefox позволява да създавате и запазвате текстови бележки на смартфоните с Android. Приложението има и десктоп клиент, с който да споделяте съдържанието между компютъра и мобилното устройство. Единственото, което ви трябва, за да пробвате приложенията е да сте част от Firefox Test Pilot програмата, която е отворена за всички. За да използвате всичките им функции вероятно ще се наложи да използвате Firefox Sync и Firefox Account. Oще от Digital: Tри предстоящи функции в Mozilla Firefox, които може да пробвате още сега