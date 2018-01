Motorola вече работят над смартфона Moto E5, който ще наследи Moto E4 и E4 Plus, които бяха представени през миналата година. Новото устройство, обаче вече ще предложи сензор за пръстови отпечатъци, който е разположен в задната част. Toзи компонент присъства и в Moto E4 и E4 Plus, но е позициониран отпред под самия дисплей. Motorola се надяват, че така ще направят сензора за отпечатъци по-удобен за използване от бъдещите собственици на смартфона. Данните също така разкриват, че сензора за отпечатъци ще е скрит в логото на Motorola в задната част под основната камера. В интернет се появи снимка на смартфона, която разкрива, че той продължава да използва microUSB порт вместо USB Type-C конектор, предаде AndroidPolice. Устройството все очаква да работи с Android 8.0 Oreo, но все още не разполагаме с данни за другите ключови технически спецификации като батерия, камери, дисплей и др. Moto E5 ще е позициониран в средния ценови клас и ще привлича внимание с елегантния си корпус от метал. Конкуренцията в този сегмент е доста ожесточена и Motorola трябва да се постараят да предложат нещо различно, за да си гарантират, че ще постигнат успех. Официалната премиера на Moto E5 се очаква да стане факт през второто тримесечие. Компанията представи Moto E4 и E4 Plus през юни 2017г. и е много вероятно приблизително по същото време да видим за първи път новия Moto E5. Вижте как да настроим няколко потребителски профила в смартфон с Android