Началото на новата година ще продължи традицията на Sony да изненадват своите потребители с безплатни игри. Това е само едно от многобройните предимства на услугата PlayStation Plus. От началото на 2021г. досега потребителите получиха безплатен достъп до заглавия като Control, Final Fantasy 7 Remake, Battlefield V и Star Wars: Squadrons. Колекцията с атрактивни заглавия в PS Plus ще продължи да се разширява, като вече знаем и кои са специалните предложения за януари 2022г. Според информация на BGR ни очакват три заглавия, които ще могат да се изтеглят безплатно в услугата от следващият месец. Това са Persona 5 Strikers, Dirt 5 и Deep Rock Galactic. Две от трите игри имат версии за Sony PlayStation 5. Безплатната инсталация ще е достъпна от 4 декември, като дотогава ще са налични единствено игрите предлагани от PS Plus за декември 2021г. Persona 5 Strikers ще ви позволи да се присъедините към елитният екип на Phantom Thieves и да отговорите подобаващо на корупцията, която постепенно завладява градовете в Япония. Планира ваканция през лятото претърпява неочакван обрат, когато се появява изкривена реалност. Задачата на вашия персонаж става още по-трудно в опита да открие истината и достигне до сърцата на тези, които са затворени в центъра на кризата. Епичното пътешествие в Persona 5 Strikers струва $60, но през януари ще може да се изтегли безплатно в PS Plus. Dirt 5 е най-амбициозният представител на популярният франчайз на Codemasters досега. Много нови функционалности и спираща дъха графика ще ви гарантира оптимално офроуд изживяване. Последното безплатно заглавие се казва Deep Rock Galactic и представлява FPS екшън с Co-Оp режим на игра. Потопете се безплатно в необятният свят на орди от извънземни чудовища в играта през януари 2022г.