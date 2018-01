Вече ви информирахме какво е новото при смартфоните на Motorola. Компанията вече разработва поне шест нови устройства, които ще видим в следващите месеци. Това са Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play, Moto X5, Moto Z3 и Моto Z3 Play. Oт AndroidPolice публикуваха няколко снимки, разкриващи дизайна на устройствата и потвърдиха, че всичките модели ще дисплеи със съотношение на екрана от 18:9. Новите смартфони ще могат да се купят в различни цветове и вероятно ще работят под управлението на Android 8.0 Oreo. Ето как изглежда Moto G6 Play Първият нов модел се казва Moto G6 и е оборудван с 5.7-инчов дисплей с Full HD резолюция и Qualcomm Snapdragon 450 процесор. На пазара ще се продават версии с 3GB/4GB RAM, които предлагат съответно 32GB и 64GB вградена памет. В задната част има двойна камера с 12МР и 5МР сезнзора, както и 16-мегапикселов обектив за селфита.. Моto G6 Play ще има още по-голяма 4000mAh батерия и ще се продава в Dark Charcoal, Gold и Deep Blue цветове за около $230. Новият Moto G6 Plus В същото време новият Moto G6 Plus ще предложи 5.93-инчов дисплей с 1080p резолюция и ще се захранва от Snapdragon 630 процесор. Потребителите ще могат да купят версия с 6GB RAM и 64GB памет. Камерите са същите както при Moto стандартната G6 версия. Мoto G6 Plus ще е наличен в Deep Indigo, Nimbus и Dark Lake цветове и ще струва около $330. Следващият нов смартфон на компанията е Moto X5, който разполага с 5.9-инчов дисплей с Full HD резолюция и засега нямаме детайли за другите му спецификации. Мoto X5 Компанията скоро ще представи Моto Z3 и Моto Z3 Play, като вторият от тях ще е с 6-инчов диагонал. Двата модела ще могат да се конфигурират с атрактивните аксесоари Моto Mods и ще имат двойни камери в задната част. Устройствата ще се захранват от мощния Qualcomm Snapdragon 845 процесор и ще имат поне 4GB RAM. Официалната премиера на новите смартфони ще стане факт на изложението MWC 2018, което ще се проведе в края на февруари и тогвава ще разберем кога ще стартират продажбите в Европа. Moto Z3 с новия 5G аксесоар Моto Mod Вижте шест полезни трика за смартфони с Android