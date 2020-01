Huawei представиха официално нова версия на P30 Lite смартфона, който видяхме за първи път в началото на миналата година. Въпросният модел се казва Huawei P30 lite New Edition и е част от стратегията да се преодолеят търговските санкции на САЩ. Компанията има право да представя актуализирани версии на вече същестуващи устройства, които имат лиценз за услугите и приложенията на Google. Tова не нарушава санкциите срещу Huawei и е причината за премиерата на Huawei P30 lite New Edition. Новият модел предлага 6GB RAM и вградена памет от 256GB, което е осезаем ъпгрейд от 4GB RAM и 128GB памет на Huawei P30 Lite. С тези характеристики се изчерпват разликите между смартфоните, тъй като сегашния модел споделя дизайна, камерите, процесора и батерията на своя предшественик. Huawei P30 lite New Edition дори ще се продава на пазара в същите цветове, на които се предлага и миналогодишния смартфон: Midnight Black, Pearl White, Peacock Blue и Breathing Crystal, съобщава AndroidAuthority. Все пак най-важното, което трябва да знаете за модела е, че предлага достъп до приложенията на Google. Според официалните данни Huawei P30 lite New Edition работи под управлението на EMUI 9.1 интерфейса, който е базиран на Android 9.0. Смартфонът има 6.15" дисплей с Full HD+ резолюция от 2312х1080 пиксела и се захранва от осемядрения Huawei Kirin 710 процесор. В задната част има тройна камера с 48МР резолюция, както и 32МР селфи сензор отпред, а батерията е с 3340mAh заряд. Цената в Европа ще бъде €350. Oще от Digital: Huawei потвърдиха, че над 1 млн. устройства използват EMUI 10