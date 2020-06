Sega e име, което вероятно предизвика меланхолични реакции и спомени от детството за много хора. Компанията има богата и дългогодишна история в разработването на игри и конзоли. Дори в момента може да откриваме и играем класически игри на Sega от смартфоните. Японският бранд сега разкри какви са плановете да отбележат подобаващо навършването на 60 години от основаването на Sega. Инженерите им са разработили четири Game Gear Micro конзоли. които са базирани на оригиналния Game Gear представен през 1990г. На практика Game Gear Micro представлява компактна версия на най-продаваната конзола за игри на Sega. Потребителите ще имат възможността да избират между четири цветови конфигурации: черен, син, жълт и червен. Разликата между тях не е свързана единствено с начина, по който изглеждат конзолите, тъй като всеки цвят означава различна селекция от предварително инсталирани игри. Добре е да знаете също, че Game Gear Micro не са оптимизирани за старите касети от оригиналното устройство. Ако изберете черния модел ще имате достъп до Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone, докато синята версия на Sega Game Gear Micro предлага Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal. Бъдещите собственици на жълтата версия на миниатюрната конзола ще могат да се забавляват със съответно Shining Force Gaiden, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, Nazo Puyo: Arle no Ru. Последният модел е червения, който ще бъде наличен с предварително инсталирани Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The G.G. Shinobi, Columns, съобщава gsmarena. Официалните продажби на компактните устройства ще стартират през октомври, като цената ще е от порядъка на $50. Времето ще покаже дали феновете ще проявят интерес към модерната версия на най-популярната конзола на Sega. Няма да е изненадващо, ако компанията подготвя и други изненади. Oще от Digital: Най-добрите Sega игри, които може да играете на смартфона си