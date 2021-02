Социалната изолация превърна домовете ни във виртуални офиси и накара много потребителитe да се забавляват в свободното си време с любимата си колекция от игри. Sony също са доста активни от началото на пандемията в разширяване на каталога от заглавия налични за конзолите PlayStation. Премиерата на Sony PS5 в края на 2020г. също бе значимо събитие, което обаче остана в сянката на проблемите с доставките. Въпреки опитите на Sony все още има много хора, които не могат да се сдобият с конзолата заради недостатъчната наличност. През последните месеци стартира още една атрактивна инициатива, която се казва Play At Home. Както името подсказва този проект на Sony обещава допълнително забавление с безплатни игри, които ще са достъпни за потребителите. По този начин Sony допринасят за развитието на PlayStation екосистемата и също така подкрепя и независимите геймърски студия. Първите заглавия достъпни в Play At Home са Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey. Тази година Sony ще стартират инициативата на 1 март и ще предлагат ексклузивно съдържание до края на юни. Първата изненада за потребителите е заглавието "Ratchet & Clank" за Sony PlayStation 4, което ще е достъпно за безплатно изтегляне в PlayStation Store през целия месец март. След изтичането на този срок играта ще се запази във вашата колекция. Funimation също се включват в инициативата на Sony, предоставяйки разширен достъп за новите абонаменти на аниме услугата и Funimation и Wakanim приложенията. В следващите седмици ще разберем повече детайли за плановете на компанията. Sony ще разкриват периодично детайли за предстоящите ексклузивни предложения, които можем да очакваме в Play At Home до края на юни 2021г. Още от Digital: Най-добрите игри за Sony PlayStation 5 (Видео)