Мicrosoft разработват ново приложение за конзолата Xbox, което ще е оптимизирано за двете водещи мобилни платформи. Благодарение на него потребителите ще могат да се забавляват с любимото си съдържание на смартфоните с Android и iOS. Все още не разполагаме с данни дали това ще е ъпдейт на сегашното приложение за Xbox или изцяло нов софтуер. Очаква се Microsoft в следващите седмици да разкрият повече детайли за плановете си, предаде mspoweruser. Oсвен стандартните опции за достъп до колекцията от игри и за стрийминг на геймплея можем да очакваме и иновативни функции като Avatar Editor. Както името подсказва това е полезен инструмент за създаване и редактиран на интерактивни аватари в профилите ни. Мобилното приложение ще предложи изчистен интерфейс и в него ще можем да открием най-актуалните промоции, както и информация за предстоящите премиера на най-очакваните заглавия за Xbox. Компанията продължава активно да залага на стратегията да представя версии на своите софтуерни решения за конкурентните платформи. По този начин Microsoft се надяват да накарат повече хора да използват продуктите им, независимо с какво устройство разполагат. Предстоящото Xbox приложение не е изключение и вероятно ще стимулира повече собственици на смартфони да се забавляват с него и да споделят съдържание с приятелите си, когато са в движение.