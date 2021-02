Социалната изолация по време на пандемията е водеща причина да прекарваме повече време в домовете си, като се забавляваме с гледане на мултимедия, сърфиране в социалните мрежи и забавление с игри. Премиерата на Sony PlayStation 5 и Xbox One Series X допълнително превърнаха гейминга в хоби за милиони потребители по време на кризата с COVID-19. Собствениците на конзолите PlayStation също така могат всеки месец да получат достъп до няколко предварително избрани игри от Sony. От компанията сега разкриха и кои три заглавия ще могат да се изтеглят безплатно от геймърите в PlayStation Plus през месец февруари. Водещият акцент при подбора е креативността, като първото заглавие се казва Destruction AllStars. Любителите на игрите ще получат възможността да заслепят тълпите с креативен хаос, докато бягат, изблъскват и изпреварват своите опоненти в динамична автомобилна битка. Предвидени са четири отделни режима на игра, както и опция за избор между 16 звездни състезатели, с които да демонстрират по най-добър начин своите умения и тактика. Това заглавие ще ви предостави дълги часове забавление, докато се опитвате да се превърнете в Global Destruction Federation Champion. Играта поддържа и Game Help функцията, която ще ви показва съвети как да се превърнете в най-добрата разрушителна машина. Второто предложение, което ще можем да изтеглим безплатно от Sony PlayStation Plus през февруари се казва Concrete Genie. Вземете магическата пръчка и oпитайте да върнете старата трогателна визия и оживено крайбрежие на наситения с ярки цветове свят на Denska. който в настоящият си вид е силно замърсен. Почистете улиците, използвайки живата боя, създавайки пакостливи духове, които ще ви помагат със собствените си магически сили. Това е важен спътник, с който да преминете през множеството пъзели на играта. Има и два режима специално за Sony PS VR. Най-важното попълнение в безплатния каталог на PlayStation Plus за предстоящия месец е Control:Ultimate Edition. Впечатляващото заглавие на Remedy Enetratinment не се нуждае от представяне и включва допълнително The Foundation и АWE съдържание към основния геймплей на играта. Още от Digital: Най-добрите игри за Sony PlayStation 5 (Видео)