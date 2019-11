Детството е важна част от човешкото развитие. Това е времето, когато за първи път получаваме много нова информация и се подготвят за живота. Ето защо много родители обичат да учат децата си на разни неща със забавни игри, за да усвояват по-лесно. По тази причина и повечето детски игри за Android също са образователни. Може да разгледате списъка на Android Authority с най-добрите Android образователни игри за деца. ABC Kids (безплатно) ABC Kids е една от най-добрите образователни Android игри за деца. Това е проста игра, която учи детето на английски език. Игрите са супер прости и децата получават стикери като награда за изпълнението на различните задачи. Игрите на Bubadu (безплатни) Bubadu е разработчик в Google Play, който предлага няколко образователни Android игри за деца. Повечето от тях са виртуални игри за домашни любимци, където се хранят, обличат, къпят и се полагат грижи за виртуални домашни любимци. Всички те обаче включват между две и три дузини мини-игри, които в по-голямата си част са образователни. Така например, играта Bubbu включва 2048, която помага на децата да усвоят събирането на числата. codeSpark Academy (безплатно) Искате децата ви да се научат да програмират? Тогава заредете на телефона им тази игра. В играта се раздават ежедневно награди за завършен цикъл. Игрите на Duck Duck Moose (безплатни) Duck Duck Moose е друг разработчик в Google Play с куп образователни игри за деца. Някои от по-добрите игри включват Fish School, Duck Duck Moose Reading и Moose Math. Игрите имат образователно съдържание, съответстващо на техните имена. Intellijoy (безплатно, $ 5,99 на месец) Intellijoy е голям разработчик на детски игри за мобилни устройства, неговата огромна колекция от детски игри е предимно с образователен характер. Някои от тези игри са Intellijoy Early Learning Academy и the Kids Learn. Повечето от игрите струват около $ 1,99 - $ 2,99 всяка, но има и абонаментна услуга за 5,99 долара на месец или 47,88 долара годишно. Masha and the Bear (безплатно) В Google Play има две игри носещи името на популярното руско филмче. Първата игра се състои от 13 мини-игри за обучение за деца на възраст от две до девет години. Втората игра е предимно интерактивна игра-пъзел. Вижте как да направим смартфон с Android подходящ за деца