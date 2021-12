Netflix въведе още по-бърз и удобен начин да се забавляваме с любимите телевизионни шоута, сериали и филми. Стрийминг платформите промениха слушането на музика и гледането на мултимедия и са основен източник на забавление за потребителите. Видео платформата вече разкри амбициозните си планове в гейминг категорията. От няколко седмици първите игрите на Netflix са достъпни за Android потребителите, като колекцията включва пет предложения: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up. Компанията вече е готова с още две заглавия, които са налични за потребителите в Netflix Games. Така например вече може да играете Bowling Ballers в своя профил. Това предложение е създадено от Frosty Pop, които разработват Shooting Hoops и Teeter Up. Въпросната игра е от жанра "Endless Runners", като основната цел не е да избягвате различни обекти, а да ги използвате, за да продължите напред. Механиката на играта включва интуитивен интерфейс с опция за летене, каране на скейтборд и др. Трябва да отбележим също, че Bowling Ballers вече може да се играе от смартфоните с Android и iOS. Второто заглавие, което допълва колекцията на Netflix също не е разработено специално за видео платформата. Това е популярната игра Аsphalt Xtreme, която се разработва от Gameloft. Само преди няколко седмици компанията извади приложението от App Store и Google Play. Потребителите с акаунти в Netflix ще продължат да се забавляват с офроуд изживяването, което предлага Asphalt Xtreme. Игрите в Netflix не включват микротранзакции и игри, което със сигурност ще се хареса на много хора. Още от Digital: Край на нелегалното стриймване на съдържание от Netflix, Prime Video и Sky в Европа