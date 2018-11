Microsoft предложиха редица изненади на своите фенове на конференцията X018, която се проведе в Мексико Сити. Компанията разкриха любопитни детайли за бъдещите си планове в геймърската индустрия. Основният акцент бе новината, че Мicrosoft официално са придобили две от най-култовите студия на RPG игри, а именно Obsidian Entertainment and InXile Entertainment. Финансовите параметри на сделките засега остават публична тайна, съобщава mspoweruser. Купуването на двама от най-големите разработчици на RPG игри е гаранция, че Microsoft искат в дългосрочен план да доминират този сегмент. Obsidian Entertainment са добре познато име на геймърите и могат да се похвалят, че са автори на популярни заглавия като Fallout 2, KOTOR 2, Neverwinter Nights 2, South Park: The Stick of Truth, както и Pillars of Eternity поредицата. Още по-любопитно за всички в индустрията е решението да се придобие InXile Entertainment. Едва ли има съмнение, че най-известните им игри са Wasteland 2 and Tide of Numenerа, като вече се работи усилено над третата версия на Wasteland. Премиерата ще стане факт през 2019г. Сътрудничеството им тепърва ще се задълбочава и ще са нужни няколко години преди да видим първите реални резултати. Тук е подходящ момент да отбележим, че освен тях Microsoft купи още пет студия за разработка на игри от началото на годината досега, а именно Ninja Theory, Compulsion Games, Playground Games, Undead Labs и The Initiative. Oще от Digital: Microsoft разработват ново Xbox приложение за Android и iOS