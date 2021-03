Sony вече потвърдиха намеренията си да стартират отново инициативата Play At Home, която да ни стимулира да прекарваме повече време в любимите си игри, докато стоим вкъщи. Разпространението на коронавируса продължава да е част от ежедневието ни и компанията смята, че забавлението с игри е най-добрия начин да се предпазим.

Вече бе даден старт на #PlayAtHome кампанията, която започна в първите дни на март. Първата игра, която е част от инициативата се казва Ratchet & Clank и е оптимизирана за Sony PlayStation 4. Можете да вземете дигитално копие на играта до края на месеца. Компанията планира да добави още десет нови заглавия към каталога на Play At Home през следващата седмица.

Благодарение на тях инициативата ще обхване и Sony PS5. Разработчиците на Flower и The Pathless са готови с ново заглавие, което се казва ABZU и представлява интерактивно подводно приключение. Enter the Gungeon е друго заглавие, което е в категория Dungeon Crawler" и също е част от "Play At Home 2021"

Феновете на Rez Infinite ще могат да изтеглят безплатно "Remastered" версия с допълнително съдържаниe и ъпгрейди, което е оптимизирано за Sony PlayStation VR. Изследването на океана никога не е било толкова забавна и вълнуваща задача, както в Subnautica.

Играта ви пренася в невероятен подводен свят с любопитни форми на живот, които ви заобикалят. Следващата игра, която Sony ще предложат безплатно е The Witness. Това е Single Player заглавие с мащабен отворен цвят и уникални локации и повече от 500 различни пъзели.

Аstro Bot Mission ще промени представата ви за традиционните игри платформъри, особено ако използвате Sony PS VR очилата. Paper Beast, Thumper и Moss са имената на още три заглавия, които ще са налични за безплатно изтегляне от 25 март, съобщава TechRadar. Компанията обещава още изненади на геймърите в следващите седмици.

Трябва да отбележим също, че Funimation/Wakanim също ще е налична за безплатно изтегляне в периода между 25 март и 22 април.

