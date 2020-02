Дългоочакваното ново поколение на най-популярните конзоли в индустрията ще е достъпно за потребителите в края на годината. По този начин геймърите ще разполагат с разнообразни възможности да се забавляват през празничния сезон, който предстои. Очакванията са Sony да представят PlayStation 5 в следващите седмици, докато Microsoft ще покажат за първи път наследника на Xbox One през лятото на Е3 2020. Това ще бъдат само публични демонстрации на устройствата, както и повече детайли за игрите, които ще дебютират заедно със Sony PlayStation 5 и Xbox One 2. Сега разбираме за една от най-интересните им функции. В случая става въпрос за опцията да стартираме игри за старите версии на PlayStation и Xbox на новите устройства. Главният изпълнителен директор на Ubisoft, Ив Гилмо направи ново изказване, в което коментира Sony PlayStation 5 и Xbox One 2. Oт думите му разбираме, че двете конзоли ще са оптимизирани да работят с "почти целия каталог от игри за предходните поколения", съобщава CNet. Това със сигурност е добра новина за потребителите, особено тези от тях, които имат много заглавия за предшествениците на Sony PS5 и Xbox One 2. Шефът на Ubisoft определи тази функция като една от най-полезните концепции, които ще намерят място в устройствата. Възможността да стартираме стари игри на новите конзоли ще позволи на цялата индустрия да се развива в правилна посока, твърди още Ив Гилмо. В заключение той допълни, че геймърите ще останат "изключително впечатлени" от геймплея и качеството, което ще предложат конзолите. Остава само да бъдат потвърдени европейските цени, на които ще дебютират Xbox One 2 и PlayStation 5. Още от Digital: Sony PlayStation 5 ще се продава в Европа за €499 от ноември 2020г.