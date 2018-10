Милионите фенове на Sony вероятно сте останат разочаровани от последното решение на компанията. Японският производител официално потвърди, че отлага събитието PlayStation Experience, което бе планирано за 2018г. Информацията бе потвърдена лично от председателя на Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios дивизията на компанията. Шон Лайден. Oт думите му разбираме, че компанията след дълго обмисляне на ситуацията е взела "тежкото решение" събитието да бъде оставено за 2019г. Тук е подходящ момент да уточним, че през последните четири години PlayStation Experience неизменно е арената, на която Sony разкриват детайли и демонстрират видео материали на игри, които още не са представени. Мнозина очакваха да разберат повече за предстоящото заглавие The Last of Us Part II, но изглежда ще трябва да се въоръжат с още търпение. Все пак oстава възможността Sony да участват на предстоящото геймърско събитие Paris Games Week, което ще се проведе в края на октомври, предаде Engadget. Шон Лайден също така увери геймърите, че разработването на предстоящите им заглавия върви по план и ни очакват много изненади през 2019г. По всичко личи, че Sony се нуждаят от повече време, за да подготвят много нови трейлъри и премиери, с които да грабнат вниманието на любителите на игрите със следващия PlayStation Experience. Някои фенове дори се надяват да видят и дългоочакваната премиера на PlayStation 5, както и повече детайли за първоначалния каталог с игри за платформата. Oще от Digital: Как да спрем рекламите на началния екран в Sony PlayStation 4