Sony официално потвърдиха, че са реализирали продажбите на 2.8 млн. конзоли PlayStation 4 през третото тримесечие на годината. Всъщност тази цифра представлява спад с над 1 млн. доставки, спрямо резултатите през същия период на 2018г. Въпреки това PlayStation 4 успява да изпревари с минимална разлика оригиналният PlayStation. По този начин PS4 се превръща във втората най-продавана конзола за всички времена със 102.8 млн. доставки, в сравнение със 102.5 млн. на PlayStation 1.

През последните тримесечия се забелязва осезаем спад в популярността на устройството на световния пазар. Това е категорична индикация, че жизнения цикъл на PlayStation 4 е към своя край, съобщава Engadget. Ситуацията е още по-сложна, като тези процеси са причината за намаляващата печалба и респективно приходи за Sony, които са се свили съответно със 35% и 17%. Именно заради това японския производител вече редуцира очакванията си за продажбите на PlayStation 4 през 2019г,

Празничният сезон едва ли ще промени драстично ситуацията, тъй като Sony вече потвърдиха, че PlayStation 5 ще дебютира по същото време през 2020г. Това означава, че повечето потребители ще изчакат новата конзола вместо да инвестират в покупката на PS4. Все пак собствениците на конзолата ги очакват още няколко интересни премиери на заглавия като Death Stranding, The Last of Us 2 и Shenmue III. Най-продаваната конзола за игри продължава да е PlayStation 2 със 155 млн. доставки.

Още от Digital: Как да играем PlayStation 4 игри на смартфон с Android