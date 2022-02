Sony продължават да изненадват своите потребители с премиерата на безплатни заглавия в PlayStation Plus. Броени дни преди старта на февруари разбираме и кои игри ще са част от следващата оферта на компанията. Селекцията на Sony включва две предложения за PlayStation 4, а именно EA Sports UFC 4, но също и Tina's Assault on Dragon Keep. Tретата игра, която ще е безплатна за изтегляне през февруари ще бъде Planer Coaster: Console Edition, която е налична за PlayStation 5. Както и в предходните месечни промоции ще може да изтеглите заглавията без да плащате от 1 февруари до последният ден на следващия месец. Няма никакво съмнение, че Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure е най-атрактивното предложение в PlayStation Plus през февруари. Оригиналната версия бе представена като DLC кампания за Borderlands 2 през 2013г. След това, обаче играта бе актуализирана като самостоятелно заглавие с името "A Wonderlands One-shot Adventure". Премиерата стана факт през ноември 2021г., припомнят от SlashGear. Не е необходимо да инсталирате Borderlands 2, за да играете, като ще имате достъп и до допълнително съдържание. ЕА Sports UFC 4 е друго интересно предложение за любителите на смесените бойни изкуства, което е достъпно за PlayStation 4 от август 2022г. Геймърите ще могат да се пренесат на октагона и да изпробват своите възможности във вълнуващите битки. Добавката на Online World Championships и Blitz Battles ще гарантира дълги часове забавление. Собствениците на Sony PS5 ще могат да тестват безплатно Planer Coaster: Console Edition и да създават собствени персонализирани увеселителни паркове. Още от Digital: Sony ще произведе повече PlayStation 4, за да компенсират недостига на PS5