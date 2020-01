Скоро следващата версия на USB ще е факт. В началото на септември 2019 гoдина, USB Implementers Forum (USB-IF) публикува USB4 спецификацията, според която може да очакваме USB връзки, със съпоставими скорости като при Thunderbolt 3. Сравнението с Thunderbolt не е случайно. Intel предостави спецификацията на протокола Thunderbolt на USB Promoter Group. The Promoter Group е индустриална организация, натоварена с разработването на спецификациите на USB, докато USB-IF се застъпва за усъвършенстването и приемането на USB технологията. USB4 портовете ще усигурят максимална скорост от 40 гигабита в секунда (Gbps). Това е двойно повече от настоящото USB 3.2 Gen 2 × 2. Както при другите версии на USB, USB4 ще бъде обратно съвместим с USB 2.0 и по-новата версия, а в някои случаи тези USB4 портове ще работят дори с Thunderbolt 3. За съжаление Thunderbolt 3 не е задължителен. Някои USB4 устройства могат да не го поддържат. Ето какво още е добре да знаем за USB4 стандарта според How To Geek. Поддържани скорости USB4 не е единен стандарт, който работи еднакво на всички устройства. Той ще поддържа различни скорости. В допълнение към потенциала за максимална скорост от 40 Gbps, има и скорост от 20 Gbps, както и трета опция от 10 Gbps. Понастоящем не е ясно как ще се наричат USB4 устройствата поддържащи различните скорости. На този етап, работните им имена са: за 40 Gbps USB4 – Gen 3 × 2, а за 20 Gbps – Gen 2 × 2. От USB-IF уверяват, че имената ще бъдат обявени в началото на 2020 година. Потребителите може да са спокойни, защото тези имена ясно ще показват разликата в нивата на производителност и няма да водят до объркване. Обратна съвместимост Както и при другите версии на USB, и този е обратно съвместим с предшествениците си. По-конкретно, USB 2.0 и по-новите версии. Това означава, че ако имате USB 2.0 външен хард диск за архивиране, ще можете да го свържете към USB4 порт. За да направите това, ще ви е необходим адаптер, за да преминете от USB Type-A към USB Type-C. Тези USB Type-C кабели, които имате в момента, вероятно няма да са достатъчно добри за USB4. Те поддържат по-старите скорости и ако искате да се ползвате от по-добрите скоростти на трансфер, ще ви трябват нови кабели. Съвместимост с Thunderbolt 3 От USB-IF казват, че USB4 е обратно съвместим с Thunderbolt 3 на Intel, който също използва Type-C конектори. Това има смисъл, тъй като USB4 включва спецификациите на Thunderbolt 3. Поддръжката на Thunderbolt 3 обаче не е задължителна за USB4. Intel дава на USB-IF право безплатно да използват спецификацията Thunderbolt 3, но не предлагат безплатно използване на името Thunderbolt 3. Всеки производител на устройства, който иска да рекламира своите USB4 портове като обратно съвместими с Thunderbolt 3, ще трябва да бъде сертифициран от Intel. Ето защо технологията на Intel за пренос на данни не е особено широко разпространена. Технологията USB Power Delivery Всички USB 4 устройства ще включват технологията USB Power Delivery (USB PD), която може да достави до 100 вата мощност през USB порт. Идеята е да се позволи по-бързо зареждане на телефона ви през USB порта на лаптопа ви. Един универсален USB порт Тъй като USB4 се придържа към Type-C конекторите, най-накрая може да видим един тип порт, подходящ за всякакви устройства и един кабелен конектор за всичко. Не очаквайте обаче, че тази революция ще се случи в скоро време, тъй като производителите на лаптопи вероятно ще продължат да включват портове тип A в лаптопите си, за да осигурят безпроблемна обратна съвместимост. Освен това, дори ако Type-C в крайна сметка стане универсален, все още ще има различни скорости. Вижте какво е USB 4.0 и как работи