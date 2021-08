Компанията има доста амбициозни планове за бъдещи пътувания в Космоса. Джеф Безос се надявa Blue Origin да постигне успехите и дори да изпревари SpaceX. Следващата амбициозна инициатива е насрочена за втората половина на юли. Тогава се очаква шефът на компанията заедно със своя брат да бъдат изстреляни от капсула на Blue Origin в орбитата около планетата. Любопитна подробност е, че освен тях на борда на New Shepard капсулата ще има възможността да присъства още един човек. Blue Origin проведоха специален аукцион, в който се включиха повече от 7600 души от 159 държави по цял свят. В крайна сметка вече е избран победител, който се съгласил да плати сума от впечатляващите $28 млн., за да се присъедини към братя Безос. Името не е публикувано официално, но късметлията ще може да се похвали, че е станал част от първия полет на Blue Origin около Земята, в който има екипаж от хора, информира ArsTechnica. Датата е 20 юли и не е избрана случайно, тъй като се навършват 52 години от приземяването на Аpollo 11 на повърхността на Луната. Уникалният търг, който проведе компанията оцени първоначалния билет на цена от $4.8 млн., като тази стойност се увеличи до $28 млн. Сумата ще бъде преведена към капиталите на Club For The Future организацията на Blue Origin, която подпомага деца с интерес към бъдещи STEM кариери. Първият полет на компанията в орбитата около Земята, в който ще се включват реални хора ще включва и четвърти пътник. Неговата идентичност ще бъде обявена в седмиците, които остават до самия полет. Системата на Blue Оrigin излита вертикално, като ракетата и капсулата могат да се използват многократно. Още от Digital: Как шефът на Amazon планира да колонизира Космоса