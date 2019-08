Nike продължават да са един от най-големите производители на спортна екипировка. Конкуренцията с Adidas е все по-ожесточена с всеки месец, което пък е сериозен източник на иновации. Едва ли има човек, който да не е запознат с легендарния рекламен слоган "Just Do It", който до ден днешен асоциираме с логото на Nike. Maлко известен факт е, че популярния израз превърнал се в символ на компанията е вдъхновен от последните думи на сериен убиец. Вероятно не знаете, но за първи път Nike използват слогана в телевизионна реклама на спортни обувки, която е пусната през 1988г. Самият клип разказва историята на 80-годишен маратонец с името Уолт Стак и също така опитва да мотивира аудиторията с добавянето на "Just Do It" в самия край на кратката история. Популярният израз е създаден от основателя на рекламната агенция "Wieden and Kennedy", Дан Вийден, съобщава BusinessInsider. Рекламният израз на Nike e вдъхновен от последните думи на Гари Гилмор. Той е арестуван и обвинен за убийството на двама души в Юта през 1976г. След като ограбва бензиностанция, отнемайки живота на един от служителите Гилмор застрелва и работник в мотел. Двойният убиец прострелва ръката си и търси помощ при свой роднина, който го предава на полицията. На 17 януари 1977г. преди да бъде изпълнена смъртната му присъда Гилмор изрича последните си думи "Let's Do It". Още от Digital: Nike ще представи обувки, които могат да се завързват от смартфона