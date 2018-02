Android 7.0 Nougat предлага много нови функции, които ще бъдат достъпни за повечето смартфони. От Android Pit ще ни помогнат с няколко съвета и трика, които могат не само да повишат сигурността на нашата система, но и удоволствието от тази операционна система. 1. В повечето случаи фоновите задачи консумират ненужни ресурси. Затова отидете в настройките за програмисти „Developer settings“. Оттам можете да спрете тези услуги да не работят. За да рестартирате фоновите услуги, рестартирайте приложението или смартфона си. 2. Ако сте усвоили втори език, можете да го упражнявате като го добавите под „Talk”. След това, резултатите от търсенето с Google ще се показват на два езика. Ако отваряте уебсайтове на този език, Chrome няма да ви предложи превод. Бутонът за премахване на езици е малко скрит, но може да се намери в горния десен ъгъл на екрана. 3. Когато са в режим на готовност, приложенията губят връзка в интернет и използват процесора само през големи интервали от време. Това увеличава живота на батерията, но може да има някои странични ефекти. Някои приложения на трети страни, като например Messenger или приложенията за навигация вече няма да могат да ви изпращат известия в реално време; може да се окаже, че пропускате важна информация. Можете да изключите оптимизацията на батерията в настройките на батерията. Натиснете и задръжте символа на батерията и в горния десен ъгъл на екрана ще се появи бутонът за меню за оптимизиране на батерията. Ако го натиснете ще видите всички приложения, така че да можете да изберете приложението, което не работи правилно. Изберете „Do not optimize“ и след това опитайте да ползвате приложението отново. 4. Системата за известяване на Android беше представена с Android 5.0 Lollipop през есента на 2014 година. Оттогава тя се подобри, а с Nougat получаваме още няколко нови подобрения. Сега можете да изключите известията от различни приложения. Натиснете и задръжте известие и изберете опцията за известия без звук. В настройките можете да филтрирате приложения по съответната им конфигурация под „Notifications” и да ги промените. 5. Представете си следната ситуация, гледате YouTube видео, но междувременно искате да направите нещо друго. За съжаление, обаче, ако оставите YouTube да работи на заден план, видеото спира. Този проблем вече е разрешен благодарение на функцията за разделяне на екрана. Отворете YouTube, започнете видеоклип в долния десен ъгъл на екрана, задръжте бутона „Recent“ и изберете друго приложение. Не е правилното приложение? Натиснете бутона „Home“ и след това изберете приложението по обичайния начин. След това то ще се появи в долната половина на екрана. Зоната е твърде малка? Преместете лентата малко по-високо. Имате твърде много отворени прозореца? Издърпайте лентата така, че приложението, което искате да оставите отворено, да се отвори в пълен размер. 6. Можете дори да отворите едно и също приложение в два прозореца. Това обаче е по-лесно с Chrome, и по-трудно с другите приложения. С Chrome можете да направите това с табове. Отворете Chrome, както обикновено, и след това натиснете продължително бутона за скорошни приложения на телефона си, за да отворите менюто с опция за отваряне на няколко прозореца. След това отидете на половината от екрана, заемана от Chrome, и докоснете бутона с три точки горе вдясно за още опции и изберете „Move to another window“. След това ще можете да отворите нов таб в Chrome в другата половина на екрана. А ако искате да стартирате друго приложение в два прозореца ще имате нужда от приложението Parallel Windows for Nougat. 7. Едно от най-добрите нововъведения на Android Nougat е режимът за работа с няколко прозореца, но какво ще кажете да можете да отваряте няколко прозореца и да ги премествате по екрана на таблета си точно както правите това на настолен компютър? Е, това е възможно, но тази функционалност все още се тества, затова трябва да активирате опциите за програмисти и да инсталирате приложението Taskbar от Play Store. 8. Мислите за сигурността си. Това е добре. В настройките за програмисти ще намерите „Developer settings“ ще намерите опцията за кодиране на файлове. Така не само вашите потребителски данни ще са криптирани, но и няма да е необходимо да въвеждате шаблона за отключване или ПИН. 9. Искате да използвате по-малко данни? В такъв случай не трябва да пропускате новата функция „Data Saver“. Отидете в Settings > Connections > Data Usage и активирайте опцията „Data Saver“. След като направите това, можете да задавате приложения които да попаднат в белия списък, всички други ще бъдат деактивирани от синхронизиране във фонов режим. 10. Ако отидете в Settings, превъртете до „About phone“ и натиснете Android версията няколко пъти докато не се появи „N“ на екрана. Под буквата „N“ ще се появи емотикон на коте. Щом това стане, то вие успешно сте активирали великденското яйце в Nougat. Отворете менюто за бързи настройки и докоснете „Edit“. Издърпайте новата икона „Empty dish“ до бара с уведомленията и ще можете да примамвате котета. Трябва само да натиснете „Empty dish“, да изберете стръв по ваш избор, и да чакате. Когато до ястието се приближи котка, ще бъдете уведомени. Вижте кaк да деинсталираме приложения в Android