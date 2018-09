Хората днес приемат за нормално да дадат 1000 лева за телефон. А iPhone X и Samsung Galaxy Note 9 се предлагат дори на двойна цена. През месец септември миналата година, когато се появи iPhone X, критиците смятаха че потребителите няма да са склонни да плащат повече, но сгрешиха. Със силните продажби на iPhone X, Apple доказа, че потребителите са готови да платят почти толкова, че и дори повече от мощен лаптоп за мобилен телефон. А Samsung вървят по стъпките на своя основен конкурент. Но това не са единствените производители, които увеличават цените на своите модели телефони. Цените на мобилните телефони от Huawei и дори ценната на OnePlus сигнализират, че повишенията са обхваналия целия сектор и тази тенденция ще се запази. Благодарение на CNet можем да разберем с колко са се увеличили цените на водещите модели смартфони за последните 2 години: Samsung Galaxy – 15% Samsung Galaxy Plus – 17% Samsung Galaxy Note – 13,6% OnePlus – 32,6% Серията LG G – 14,7% Серията LG V – 8,6% iPhone – 7,7% iPhone Plus – 4% Google Pixel Plus – 10,4% Тенденцията на все по-скъпите смартфони от най-висок клас подсилва важността на мобилния телефон като устройство за всичко – комуникация, работа, фотография и забавление. И тъй като при всяко следващо поколение телефони се подобрява мощността на обработка, технологията на камерата, живота на батерията и скоростта на интернет данните, стойността, която хората придават на телефона, със сигурност ще става все по-голяма. Потребителите са готови да плащат повече за мобилен телефон, защото той е може би най-важният продукт в техния живот. Покачващите се цени не са необичайни сами по себе си. По-бързите и по-добри компоненти като процесори и камери струват повече. Финансовият товар за изследване и разработване на нови материали също се отразява върху крайния продукт. Телефоните се състоят от части, произвеждани от различни доставчици и ако цената на тези части се покачи, това е сигурен залог че и цената на телефоните ще се покачи. Освен това, търсенето на повече памет през последните няколко години предизвика повишаване на цените на паметта, което на свой ред принуди доставчиците да инвестират в изграждането на повече фабрики за да посрещнат търсенето. Добавянето на по-сложни камери и повече обективи също струва повече. Освен това се използват все по-добри материали. Можете да се обзаложите, че първият телефон, който ще дебютира с диамантено стъкло или новото Vibrant Satin Corning Gorilla Glass стъкло няма да е никак евтин. Също така е скъпо за компании като Samsung да изградят изцяло нов производствен процес за елементи като извити стъкла и гъвкави OLED дисплеи. Какъв е ценовият таван? Докато телефоните са основното ни компютърно устройство за през целия ден, купувачите ще са склонни да харчат повече. Когато една компания като Apple вдигне цената на своите модели, веднага се създава нова ценова точка не само за компанията, но и за цялата индустрия. В началото винаги има остра реакция от страна на потребителите в социалните мрежи, но след това възмущение, хората ще отидат и ще си купят по-скъпия телефон. За тези които нямат финансовата възможност да купуват скъпите телефони от най-висок клас, винаги ще има достъпни модели от среден клас. Вижте 6 причини, заради които потребителите избират смартфон от висок клас