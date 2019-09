Вече ви информирахме кои смартфони на Nokia ще получат ъпдейт към Android 10. Компанията ще се опита отново да изпревари своите конкуренти и по-бързо да актуализира своите устройства към платформата. HMD Global сега информираха потребителите, че дори най-евтините им модели от бюджетния клас също ще получат ъпдейт към Android 10. Това е още една причина да искате да имате смартфон на компанията. Данните бяха публикувани лично от шефа на HMD Global, Юху Сарвикас с публикация в неговия личен акаунт в Twitter. Краткият пост разкрива, че смартфоните от бюджетния сегмент, които нямат достатъчно бърз хардуер ще използват Android 10 Go Edition. Ако всичко върви по план Nokia ще започнат да разпространяват актуализациите за най-евтините си модели на европейския континент в началото на 2020г, предаде GizmoChina. Собствениците на Nokia 1 с радост ще научат, че устройството ще получи ъпдейта през второто тримесечие на следващата година. Приблизително по същото време актуализацията ще е налична и за Nokia 2.1, след като вече е достъпна и за Nokia 1 Plus. Използването на Android 10 Go Edition ще гарантира не само повече функции, но и с 10% по-висока производителност, спрямо предходнрта версия. Oще от Digital: Девет нови функции в Android 10, които може би не знаете