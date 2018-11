Удобно е да използваме уеб сайтове когато ни се налага да правим езикови преводи, но има голяма вероятност да превеждате най-вече докато сте в движение. Най-добрият начин да направите това е с Google Translate. Ето защо от Make Use Of са решили да ни покажат всичко, което мобилното приложение може да прави. Тези функции работят както във версията на Google Translate за Android, така и за iOS. 1. Офлайн режим Ако ще използвате Google Translate докато сте на път в чужбина, няма да имате винаги стабилна интернет връзка. За това е разумно да изтеглите на телефона си всички езици, които ще ви трябват. Това ще ви гарантира, че ще можете да превеждате навсякъде, където и да сте. За да използвате Google Translate в офлайн режим, докоснете иконата за менюто (зъбно колело) и изберете „Offline translation“. Ще видите списък с всички налични езици. Имайте предвид, че не всеки език, поддържан от Google Translate, е налице за изтегляне. За да изтеглите език, докоснете го в списъка. Ще видите колко пространство ще заеме в телефона ви, както и колко свободно място имате на разположение. 2. Въведете текст за превод Направете това на главния екран на Google Translate. Отляво е езикът, на който въвеждате. Ако трябва да о гпромените, докоснете го, за да изберете алтернативен език от списъка. Изберете „Detect Language“ за автоматичен превод. Отдясно е езикът, на който искате да преведете текста. Докоснете го, за да изберете друг език от списъка. Използвайте стрелките в средата, за да обърнете езиците. 3. Изпишете на ръка текст за превод Можете също така да напишете нещо на екрана и Google Translate ще се опита да открие какво сте написали и след това ще го преведете на друг език. За целта докоснете „Handwriting“ и започнете да пишете. 4. Кажете нещо, което Google Translate да преведе Какво да правите когато разговаряте с някой чужденец и не се разбирате? Отново може да изолзвате Google Translate, благодарение на уникалната му функция „Conversation“. Translate ще „чуе“ какво се говори и ще покаже превода на екрана на телефона ви. Докоснете иконата на микрофон, за да чуете превода на глас. 5. Използвайте камерата на телефона си за превод на менюта, табели и други За да започнете, задайте двата езика в горната част на екрана и докоснете иконата на фотоапарат. Насочете камерата към текста, който искате да преведете. Имайте предвид, че системата не е перфектна. Използвайте светкавицата, ако имате нужда от повече светлина. 6. Запазете често използвани фрази Ако има фрази, които трябва да превеждате често, спестете време, като ги съхранявате във Phrasebook. Когато превеждате нещо, то се записва в списък на главния екран на Google Translate. Докоснете иконата на звезда, за да го запазите във вашия Phrasebook. За да осъществите достъп до запазените си преводи, докоснете иконата на менюто и след това докоснете „Phrasebook“. Тук можете да използвате иконата за търсене, за да намерите конкретен превод. 7. Превеждайте текст запазен на телефона си Може да се наложи да преведете текст, който имате запазен на телефона си или пък, на който сте попаднали докато сте сърфирали в мрежата. Ето какво трябва да направите в този случай. В Google Translate, докоснете иконата за менюто, след това Settings > Tap to Translate. Плъзнете плъзгача до „Enable“ в позиция „on“. Сега, когато копирате текст от което и да е приложение, иконата на Google Translate ще „изплава“ на екрана. Докоснете я, за да получите незабавен превод. Можете също така да превеждате в Chrome. Маркирайте някой текст и докоснете „Translate“. И накрая, ако получавате текстови съобщения на чужд език, можете да ги преведете с Google Translate, като докоснете иконата на менюто и след това натиснете SMS translation. Вижте най-добрите приложения за изучаване на чужди езици