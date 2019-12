Никога не е било лесно за производители на смартфони да имат успех сред потребителите, ако продуктите им не носят името на Apple или Samsung. От 2010 година до днес видяхме не един или два модела, които имаха всичко необходимо, за да пожънат успех, но никой конкурент на двата небеизвестни гиганта не успя да избегне загубите от сблъсъка с тях. Много от смартфоните обаче се провалиха поради собствените си „недъзи“, а не поради възхода на iPhone и Android моделите на Samsung. Тъй като те са част от историята на смартфона след 2010 година обаче, си заслужава да научим нещо повече за тях. От PC Mag ни предлагат интересен преглед на онова от историята на смартфон индустрията, което остана скрито за потребителите. 1. Motorola Backflip (2010) В зората на десетилетието все още бяхме влюбени с истинските клавиатури, за което главна „вина“ имаше BlackBerry. Android Backflip на Motorola беше странна комбинация от сензорен екран в съчетание със сгъваема клавиатура, която при затваряне остава отзад на телефона. Този смартфон ще остане в историята с началото на опитите да се влиза в социални медии през мобилно устройство. За това доопринесе и софтуера MotoBlur, в който специално място беше отделено на Facebook, Twitter и MySpace. 2. Microsoft Kin One и Kin Two (2010) Това дори не бяха истински смартфони, а по-скоро „телефони за социални мрежи“. Защо? Липсваха обичайните приложения, за сметка на QWERTY клавиатури за улесняване на кореспонденция по имейл и социални медии. Производител беше Sharp, но и двата модела бяха свалени от продажба след едва 48 дена поради лоши продажби. По-късно Microsoft се опита да ги продава отново на намалени цени като функционални телефони, но и тогава никой не ги купува. 3. Motorola Atrix 2 (2011) Защо смартфонът на тази снимка се показва иззад лаптоп? Тъй като Atrix 2 (и оригиналният Atrix 4G) трябваше да се плъзне в устройство за 200 долара, наречено Lapdock и да захранва по-голям 10,1-инчов екран. Подобна технология очевидно е изпреварила времето си, като се има предвид, че DeX на Samsung прави нещо подобно чрез телефони с марката Galaxy, но няма данни кой изобщо използва подобноустройство. 4. Sony Xperia Play (2011) Този телефон стана известен като „PlayStation телефон“, но не успя да се хареса на потребителите, тъй като всеобщото мнение беше, че не „прави онова, което трябва. Телефонът се плъзгаше нагоре, за да разкрие геймпад със стандартни PlayStation бутони вместо клавиатура. Това изглежда чудесно на хартия, но с него не можеха да се играят игри и въпреки създаването на PlayStation магазин за игри и пускането на няколко добри заглавия, геймърите останах недоволни. 5. Nokia Lumia 900 (2012) Nokia Lumia 900 спечели наградата за най-добър смартфон на CES 2012, но това беше единственото добро нещо, което получиха производителите. Причината беше Windows Phone OS и въпреки че беше един от първите телефони с LTE поддръжка и в един момент струваше само 50 долара, недостигът на приложения в сравнение с iOS и Android попречи на Windows смартфоните да пробият. По тази причина, Lumia 900 и други модели се провалиха също като мобилната операционната система на Microsoft. 6. BlackBerry Z10 (2013) След предишни провали като BlackBerry Storm през 2008 година, компанията Research in Motion (RIM) пусна през 2013г. нови телефони с най-новата им операционна система, BlackBerry 10. Смартфонът BlackBerry Z10 беше голяма промяна за RIM, тъй като тя не разполагаше с физическа клавиатура, но истината е, че телефоните от серията BlackBerry 10 бяха толкова неатрактивни, че дори обявената за глобален креативен директор певица Алисия Кийс не ги използваше и те никога не станаха истински конкуренти на телефоните на Apple и Samsung. 7. HTC First (2013) Наричан в началото Facebook телефон, HTC First беше продължение на предишни устройства, които целяха да поставят Facebook в центъра на смартфоните. Това беше Android телефон с персонализирана за телефона версия, наречена Facebook Home, при която иконата за Facebook беше поставена на началния екран. Всичко, което трябва да знаете, е, че Facebook вече не се поддържа за HTC First и в крайна сметка останалите наличните бройки от този телефон бяха разпродаени само за 99 цента. 8. Amazon Fire Phone (2014) Amazon имаше успех с таблетите, така че защо да не създадете и смартфон? Fire Phone трябваше да бъде много повече от поредния Android модел (с FireOS версия). Джаджата имаше някои добри опции като 3D камера в помощ на онлайн покупките. Очевидно е, че идеята на Amazon беше да подпомогне продажбите си през мобилни устройства. По незнайно какви причини обаче масовия потребител не пожела да си купи този модел, въпреки че Amazon продаваха много други модели. В крайна сметка, Fire Phone беше спрян от продажби след само една година, а Amazon загубиха милиони от „авантюрата“. Забавното е, че според анализаторите, е много вероятно непродадените бройки да са все още складирани някъде. 9. Samsung Galaxy Note 7 (2016) Този модел беше наречен фаблет (устройство между телефон и таблет). Но с това всичко интересно за него от технологична гледна точка се изчерпва. Причината е, че този страхотен телефон се првали с гръм и трясък поради грешка в дизайна на батериите, които експлоадираха без причина. Samsung Galaxy Note 7 беше изтеглен от магазините, а Samsung задействаха дистанционно настройка, която деактивираше зареждането, за да извадят от употреба онези устройства, които потребителите не върнаха. Така, този смартфон се превърна в най-добрият смартфон в историята, който не можеше да се използва, защото беше опасен за живота на потребителите. 10. Essential PH-1 (2017) По същество телефонът Essential и едноименната компания бяха създадени от Анди Рубин, човек, който участва в създаването на Android преди да бъде придобит от Google. Той напусна Google след 9 години, но междувременно успя да осигури милиони финансиране само въз основа на името си, за да стартира PH-1 телефона. Въпреки че това не беше лош телефон, нямаше как да успее. Телефонът се провали въпреки името на Рубин. 11. RED Hydrogen One (2018) Цената на RED Hydrogen One беше направо комична – 1295 долара. Създателят му е основателят на RED, Джим Джанард. „Холографският дисплей" на устройството така и не проработи, за което Джанард обвини производителя. През октомври 2019 година Джанард заяви, че ще се пенсионира, а компанията прекратява производството на серията Hydrogen. 12. Samsung Galaxy Fold (2019) За разлика от останалите смартфони от този списък, Galaxy Fold се продава днес. Както подсказва името му, Fold има сгъваем екран, първият по рода си, който някога излиза на пазара, но проблемът е, че Fold струва близо 2000 долара, а дисплеят му е толкова крехък, че телефонът може би е неизползваем, поради опасност от счупване. Въпреки многото промени в първоначалния дизайн, за Galaxy Fold все още се твърди, че е „тревожно крехък", защото според информацията, дори прахът би могъл да съсипе дисплея.