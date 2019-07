MIcrosoft продължават да представят версии на популярните си приложения и услуги за конкурентните платформи. По този начин компанията успява да достигне до голям брой потребители на Android и iOS. Добър пример в това отношение е Your Phone, което създадено да улесни синхронизирането между смартфоните и компютрите с Windows 10. Функционалността на този софтуер, обаче не е ограничен единствено до споделянето на екрана на мобилното устройство. YourPhone позволява да разглеждате снимки, да прочитате и отговаряте на входящи съобщения, да виждате и управлявате нотификациите за Android от по-големия дисплей на компютъра. Сега разбираме за следващото подобрение, над което работи Microsoft и това е поддръжката на две SIM карти, информира mspoweruser. В момента тази опция е налична за представителите на Windows Insider програмата, но се очаква след допълнителни тестове да бъде налична за всички потребители. Aко имате устройство с Аndroid, което използва две SIM карти ще можете едновременно да получавате и изпращате съобщения и от двата номера. Това ще е възможно само с няколко кликвания от официалното приложение Your Phone за Windows 10. Oпределено интеграцията на новата функционалност представлява още една сериозна причина да искате да изпробвате мобилното приложение. Концепцията е Your Phone да стане предпочитания хъб за управление на Android смартфони от Windows 10. Oще от Digital: Как да копираме снимки от Android смартфон на компютър с Windows 10