Преди да продадете или подарите стария си телефон, защото вече сте собственик на блестящо и ново устройство, поспрете се, за да свършите няколко важни неща. В допълнение към цялото ценно цифрово съдържание и медии, които телефонът ви съхранява, той притежава и множество поверителни лични данни, които не бихте искали да изчезнат или да попаднат в неправилни ръце. От снимки до поверителни имейли и текстови съобщения, ако не успеете да подготвите правилно устройството си, преди да го дарите или продадете, това може да означава загуба на ценни спомени или излагане на сериозни рискове на сигурността и поверителността ви. За да избегнете евентуални проблеми, изпълнете стъпките, които препоръчват от CNet. Така ще сте сигурни че сте направили всичко нужно да гарантирате спокойствието си. Прехвърлете контактите си Без значение дали телефона ви работи с iOS или Android, вие може да качите данните си на сървърите на компаниите, които предлагат тези платформи. Процесът е изключително лесен, трябва само да се уверите, че най-новата ви информация е била синхронизирана с идентификационния ви номер на Apple или с Google акаунта ви. След това трансфера на данни между устройствата ви е изключително лесен. Трансферът на данни между два телефона работещи с различна мобилна система е по-сложен, но не и невъзможен. Преминаването към Android телефон е лесна работа, ако използвате Gmail като основно хранилище за контакти и данни от календара. Ако iCloud на Apple е мястото, където е вашата информация, ще трябва да прехвърлите контактите и календара си ръчно или чрез използването на приложения като SmoothSync for Cloud Calendar и SmoothSync for Cloud Contacts. Преместването от Android устройство към iPhone и пренасянето на вашите контакти и календар е по-малко лесно. Трябва само да влезете в Google профила си от устройството си и телефонът ви ще свърши цялата работа. Освен това, ако преминавате към Apple iOS 9 или по-нова версия, компанията пусна приложението Move to iOS за Android, за да ви помогне да прехвърляте снимки и съобщения. Архивирайте приложенията и данните си Прехвърлянето на всичките ви любими приложения и свързаната с тях информация изисква няколко стъпки. Напоследък обаче Apple и Google улесниха нещата. Ако използвате Android 6.0 Marshmallow или по-нова версия, можете да архивирате отделна информация за приложението, а не само самите приложения, в профила си в Google Drive. Можете да осъществите достъп до тази опция в същото меню като контактите и резервното копие на календара. При по-старите версии ще са нужни повече усилия от ваша страна. Това е така, защото вградената функция за архивиране на тези системи само запазва приложенията, които сте инсталирали, а не цялата информация, която са натрупали. Има някои софтуерни решения, които могат да се справят с тази задача, обаче, като Helium за Google Android. Прехвърлете вашите медии (музика, снимки и видео) Услугите Apple ID, Google Photos и Music предлагат опции за прехвърляне на снимки, видеоклипове и музика, които съхранявате на телефона си на сървърите на съответните компании. Ако не сте сигурни дали всичките ви мултимедийни файлове са на сървърите, плъзнете ги и ги пуснете сами на компютъра си. На Android телефон направете това, като го свържете към USB порта на компютъра си. След като телефонът се покаже като устройство в програмата за изследване на файлове, преминете до камерата (вероятно наричана DCIM за устройства с Android) и музикалните папки, за да вземете това, от което се нуждаете, и да го поставите там, където искате, на компютъра си. Ако имате Mac и телефон с Android, изтеглете Android File Transfer за прехвърляне на съдържание. Всички iPhone-и използват подобен метод, но чрез iTunes софтуера за десктопи. Огледайте вашата SIM карта Един от ключовите моменти, които често се пренебрегват, е с какъв вид SIM карта работи телефона ви. По-конкретно, какъв е размерът на текущата ви SIM карта и какъв размер приема вашия нов телефон. Например, по-старите телефони използват microSIM карти, но повечето нови телефони вече използват по-малки nanoSIM карти. Ако преминавате от microSIM към nanoSIM карта, можете да намалите картата, ако притежавате правилните инструменти и сте много внимателни. Разбира се, най-лесният начин е да получите нова SIM карта от вашия оператор, която трябва да се предоставя безплатно. Изтрийте цялата информация Всеки телефон, независимо дали е iPhone или Android устройство, ви позволява да извършите фабрично нулиране. Това е начин да изтриете паметта на устройството си от инсталирани приложения, снимки, видеоклипове, имейл акаунти, или лични акаунти. Имате дори възможност да изтриете всички данни, инсталирани на microSD картата ви, въпреки че е по-добре да я махнете физически и да я запазите за себе си. Вижте най-интересните смартфони, които видяхме през 2017г.